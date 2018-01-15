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«На ценнике была указана стоимость – 150 рублей, а на кассе взяли 200». Кто прав? Комментарий юриста

15 января 2018 13:56
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Юрист Дарина Гулюта отвечает на вопросы зрителей в программе «Добро пожаловаться».

Сергей Варивончик, минчанин:
Купил обувь. На чеке увидел, что гарантия 30 дней. Через 45 дней лопнула подошва. Что делать, могу ли я требовать деньги за некачественный товар, если срок гарантии уже истек?

Дарина Гулюта, юрист:
В соответствии с законом о защите прав потребителей потребитель имеет право заявить свое требование в течение гарантийного срока, а если гарантийный срок составляет менее двух лет, то в течение двух лет. Таким образом, Сергей имеет право заявить требование, связанное с приобретением товара ненадлежащего качества.

# общество # Защита прав потребителей # Дарина Гулюта

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