На пляжах Германии запретили строить замки из песка

Новости Германии. Замки из песка оказались вне закона в Германии. Отныне популярная среди детей и взрослых летняя забава, строительство песчаных фортов на пляжах находится под строгим запретом. По словам спасателей, «массивные сооружения из песка» мешают в случае необходимости оказывать оперативную помощь.

Два года назад 10-летний мальчик утонул на пляже в выкопанной им яме. Тогда спасатели не смогли вовремя ему помочь из-за высоких песчаных насыпей, сделанных ребенком. Впрочем, власти некоторых областей все же разрешили строить замки, но при этом ограничили их размеры, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.