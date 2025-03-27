На Пленуме Верховного Суда обсудят борьбу с наркоугрозой и организованной преступностью

Пленум Верховного Суда состоится 27 марта. В повестке – комплексная борьба с наркоугрозой и организованной преступностью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На пленарном заседании обсудят судебную практику по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также злодеяниях, которые касаются создания и деятельности банд и преступных организаций.

Совместный с Генеральной прокуратурой анализ ситуации показал, что суды в основном правильно разрешают дела данной категории. Но поскольку появляются новые формы и способы совершения таких преступлений, есть необходимость осовременить подходы. При этом законность и справедливость останутся ключевыми признаками, которым суды будут следовать как при рассмотрении дела, так и при назначении наказания. Главная цель – защита жизни и здоровья граждан, обеспечение общественной безопасности и предупреждение преступлений.