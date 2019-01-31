На основе исследования врача из Витебска могут разработать новые антибиотики

Новости Беларуси. Что такое биопленка? И почему молодой ученый из Витебска так рьяно настроен на ее разрушение? За свои исследования Филипп Плотников получил Президентскую стипендию как молодой кандидат наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А несколько лет назад стал обладателем премии НАН Беларуси. Несколько лет понадобилось, чтобы внедрить новую технологию в клинике. И сегодня эта разработка помогает десяткам пациентам.

Проще говоря, в рану вставляется специальный материал, что-то вроде губки, который доставляет в каждую клетку антисептик и антибиотик. Процесс заживления проходит быстрее. А лекарство действует только на пораженный участок.

Валерий Булавкин, доцент Витебского государственного медицинского университета:

Это, в общем-то, сокращает количество дней, которые проводят больные в стационаре, улучшает лечение, уменьшает инвалидизацию больных, то есть меньше больных становятся инвалидами. Вот основное направление.

Молодому ученому понадобилось несколько лет, чтобы прийти к использованию новой технологии в клинике. Для лечения хирургических инфекций важно было разработать новые методы лечения. Хронические и гнойные раны, абсцессы, трофические язвы. Их заживлению, уверяет Филипп, мешают так называемые биопленки.

Анастасия Аласания, СТВ:

Представим, что спичечные коробки – это сильно увеличенные микробы. По отдельности они не представляют особой опасности. А вот вместе образуют своеобразную стену. Ее и называют биопленкой. И для того, чтобы заживление ран прошло более успешно, ее необходимо разрушить.

За свои исследования Филипп Плотников получил Президентскую стипендию как молодой кандидат наук. А несколько лет назад получил еще одну премию – Национальной академии наук Беларуси.