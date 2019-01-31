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На основе исследования врача из Витебска могут разработать новые антибиотики

31 января 2019 12:15
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Новости Беларуси. Что такое биопленка? И почему молодой ученый из Витебска так рьяно настроен на ее разрушение? За свои исследования Филипп Плотников получил Президентскую стипендию как молодой кандидат наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А несколько лет назад стал обладателем премии НАН Беларуси. Несколько лет понадобилось, чтобы внедрить новую технологию в клинике. И сегодня эта разработка помогает десяткам пациентам.

На основе исследования врача из Витебска могут разработать новые антибиотики-1

Проще говоря, в рану вставляется специальный материал, что-то вроде губки, который доставляет в каждую клетку антисептик и антибиотик. Процесс заживления проходит быстрее. А лекарство действует только на пораженный участок.

На основе исследования врача из Витебска могут разработать новые антибиотики-4

Валерий Булавкин, доцент Витебского государственного медицинского университета:
Это, в общем-то, сокращает количество дней, которые проводят больные в стационаре, улучшает лечение, уменьшает инвалидизацию больных, то есть меньше больных становятся инвалидами. Вот основное направление.

На основе исследования врача из Витебска могут разработать новые антибиотики-7

Молодому ученому понадобилось несколько лет, чтобы прийти к использованию новой технологии в клинике. Для лечения хирургических инфекций важно было разработать новые методы лечения. Хронические и гнойные раны, абсцессы, трофические язвы. Их заживлению, уверяет Филипп, мешают так называемые биопленки.

На основе исследования врача из Витебска могут разработать новые антибиотики-10

Анастасия Аласания, СТВ:
Представим, что спичечные коробки – это сильно увеличенные микробы. По отдельности они не представляют особой опасности. А вот вместе образуют своеобразную стену. Ее и называют биопленкой. И для того, чтобы заживление ран прошло более успешно, ее необходимо разрушить.

На основе исследования врача из Витебска могут разработать новые антибиотики-13

За свои исследования Филипп Плотников получил Президентскую стипендию как молодой кандидат наук. А несколько лет назад получил еще одну премию – Национальной академии наук Беларуси.

На основе исследования врача из Витебска могут разработать новые антибиотики-16

Филипп Плотников, доцент Витебского государственного медицинского университета:
Наука меня интересовала еще со студенческих времен. И после окончания университета я нашел возможность заниматься ей в дальнейшем. И связал свое научное направление с инфекцией в хирургии.

Научные открытия Плотникова не только новые методы лечения в практической хирургии, но и хорошая база для фармакологии. На основе его исследования фармацевты смогут разработать новые лекарства, в том числе антибиотики.

# Белорусские лекарства # общество # Валерий Булавкин # Филипп Плотников # Фотофакт

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