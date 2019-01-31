На основе исследования врача из Витебска могут разработать новые антибиотики
Новости Беларуси. Что такое биопленка? И почему молодой ученый из Витебска так рьяно настроен на ее разрушение? За свои исследования Филипп Плотников получил Президентскую стипендию как молодой кандидат наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А несколько лет назад стал обладателем премии НАН Беларуси. Несколько лет понадобилось, чтобы внедрить новую технологию в клинике. И сегодня эта разработка помогает десяткам пациентам.
Проще говоря, в рану вставляется специальный материал, что-то вроде губки, который доставляет в каждую клетку антисептик и антибиотик. Процесс заживления проходит быстрее. А лекарство действует только на пораженный участок.
Валерий Булавкин, доцент Витебского государственного медицинского университета:
Это, в общем-то, сокращает количество дней, которые проводят больные в стационаре, улучшает лечение, уменьшает инвалидизацию больных, то есть меньше больных становятся инвалидами. Вот основное направление.
Молодому ученому понадобилось несколько лет, чтобы прийти к использованию новой технологии в клинике. Для лечения хирургических инфекций важно было разработать новые методы лечения. Хронические и гнойные раны, абсцессы, трофические язвы. Их заживлению, уверяет Филипп, мешают так называемые биопленки.
Анастасия Аласания, СТВ:
Представим, что спичечные коробки – это сильно увеличенные микробы. По отдельности они не представляют особой опасности. А вот вместе образуют своеобразную стену. Ее и называют биопленкой. И для того, чтобы заживление ран прошло более успешно, ее необходимо разрушить.
За свои исследования Филипп Плотников получил Президентскую стипендию как молодой кандидат наук. А несколько лет назад получил еще одну премию – Национальной академии наук Беларуси.
Филипп Плотников, доцент Витебского государственного медицинского университета:
Наука меня интересовала еще со студенческих времен. И после окончания университета я нашел возможность заниматься ей в дальнейшем. И связал свое научное направление с инфекцией в хирургии.
Научные открытия Плотникова не только новые методы лечения в практической хирургии, но и хорошая база для фармакологии. На основе его исследования фармацевты смогут разработать новые лекарства, в том числе антибиотики.