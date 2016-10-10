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На нормализацию систем отопления у коммунальных служб Беларуси уйдёт около трёх дней

10 октября 2016 13:57
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Новости Беларуси. Во всех регионах республики начался отопительный сезон. Коммунальным службам для подключения систем обогрева потребуется порядка трёх дней.

В жилых домах — этот процесс поэтапный. В последнюю очередь батареи потеплеют в офисных и административных зданиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Шенец, первый  заместитель министра энергетики Беларуси:
Мы в достаточном объёме заготовили резервного топлива. У нас заключен контракт на поставку в течении года в достаточном объёме природного газа для потребителей реального сектора экономики населения – это 19,3 миллиарда, поэтому не вызывает никаких вопросов, что наше население будет обеспечено топливными ресурсами.  

# общество # Отопительный сезон # Леонид Шенец

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