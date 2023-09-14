На «Минск-Арене» пройдёт выставка инновационных разработок и образцов промышленной продукции

Новости Беларуси. Лучшие инновационные разработки и образцы промышленной продукции столичных предприятий представят на выставке в Минске. Она откроется уже завтра, 15 сентября, на площадках «Минск-Арены», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В культурно-спортивном комплексе и на велодроме экспозиции разместят более сотни ведущих компаний и организаций, а также ученые и образовательные учреждения. Подобную выставку в масштабе столицы проведут впервые. Показать, на что способны минские предприятия, решили в преддверии Дня народного единства.

Здесь можно будет увидеть образцы техники, электронику, достижения легкой промышленности и многое другое.

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Будут представлены все отрасли народного хозяйства, ведущие предприятия города. И на улице будет представлена шикарная экспозиция предприятия госвоенпрома, которая всегда вызывает неподдельный интерес как у млада, так и у старшего поколения, а также предприятия нашей обрабатывающей промышленности – машиностроительный комплекс, Министерство промышленности. Будет что посмотреть и потрогать.