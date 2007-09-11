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На месте башен-близнецов снова живые цветы и зажженные свечи

11 сентября 2007 08:02
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Сегодня шестая годовщина терактов 11 сентября в Соединенных Штатах. Тогда Америка подверглась самой масштабной за всю историю атаке террористов.Угнанные самолеты протаранили две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Еще один лайнер, захваченный экстремистами, разбился в штате Пенсильвания. В общей сложности погибли почти 3 тысячи человек - граждане 75 стран. Их имена зачитают в ходе траурной церемонии, которая начнется в 8.46 утра по местному времени - именно тогда первый из самолетов врезался в небоскреб.
# общество # Теракт 11 сентября 2001 года

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