На месте башен-близнецов снова живые цветы и зажженные свечи

Сегодня шестая годовщина терактов 11 сентября в Соединенных Штатах. Тогда Америка подверглась самой масштабной за всю историю атаке террористов.Угнанные самолеты протаранили две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Еще один лайнер, захваченный экстремистами, разбился в штате Пенсильвания. В общей сложности погибли почти 3 тысячи человек - граждане 75 стран. Их имена зачитают в ходе траурной церемонии, которая начнется в 8.46 утра по местному времени - именно тогда первый из самолетов врезался в небоскреб.