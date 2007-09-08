На площади Независимости, у фонтана можно наблюдать необычное действо - светомузыкальную программу.

700 струй водного фейерверка бьют в такт музыке. В унисон водному каскаду звучат классическая музыка и эстрадные композиции.

Кульминацией сегодняшнего дня станет праздничный фейерверк. Минчан ожидает грандиозный огненный спектакль. 8 тонн пиротехники, разнообразие салютных зарядов, различных по форме и цвету - и в небе над столицей невероятное зрелище. Его создатели с помощью света и огня покажут историю Минска от древнейших времён и до современности. Каким образом - пока остается интригой.



Специально к постановке написана музыка, под которую будут произведены залпы. Огненное шоу начнется в 22 часа у стелы "Минск - город-герой" и продлится 20 минут.