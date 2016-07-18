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«На курортах всё спокойно»: отдыхавшие в Турции белорусы прилетели в Минск

18 июля 2016 16:56
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Новости Беларуси. Воздушное сообщение с Турцией полностью восстановлено. 

Тем не менее, пассажиры, которые купили билеты из Минска до Стамбула с датой вылета  до 25 июля, могут вернуть их или перенести дату вылета без взимания сборов.

Сегодня же в минском аэропорту  рейс из Турции приземлился по расписанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы:
Всю ночь было спокойно: мы не слышали ни выстрелов, ничего. Самолёт был с задержкой, но, в принципе, всё нормально.

В аэропорту сейчас немножко сложно, большие очереди в связи с тем, что контроль немножко усилился.

На курортах всё спокойно, всё хорошо. Море тёплое. Единственное, в аэропорту стёкла разбиты, но их там заклеили и всё. Никаких проблем

Всё закончилось и всё спокойно на сегодняшний день

# общество # военный переворот в Турции

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