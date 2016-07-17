Сильные ливни и шквалистый ветер прогнозируют в Беларуси в ночь на 18 июля

Новости Беларуси. Грозы, сильные ливни, град и шквалистый ветер ожидаются в Беларуси в ночь на понедельник.



18 июля в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет северный и порывистый. Днем воздух прогреется до плюс 19-26 градусов выше нуля. На юго-востоке страны – до 29 градусов со знаком плюс.