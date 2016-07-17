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Сильные ливни и шквалистый ветер прогнозируют в Беларуси в ночь на 18 июля

17 июля 2016 15:22
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Новости Беларуси. Грозы, сильные ливни, град и шквалистый ветер ожидаются в Беларуси в ночь на понедельник.

Синоптики вновь предупреждают об оранжевом уровне опасности. 

Сильные ливни и шквалистый ветер прогнозируют в Беларуси в ночь на 18 июля-1


18 июля в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет северный и порывистый. Днем воздух прогреется до плюс 19-26 градусов выше нуля. На юго-востоке страны – до 29 градусов со знаком плюс.

# общество # Погода в Беларуси

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