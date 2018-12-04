На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть

Новости Беларуси. Водолазы-спасатели пятые сутки пытаются найти тело погибшего 30 ноября мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поиски ведут в Добруше на реке Ипуть, которая отличается бурным течением. Водолазы работают на грани человеческих возможностей: температура в эти дни опускалась до минус 13. Они отлично понимают, что помочь ребёнку они уже ничем не могут. Что же заставляет их снова и снова спускаться в прорубь и, рискуя собственной жизнью, вести поиск?

На улице минус два, в воде те же два, но со знаком плюс. Подо льдом сегодня работает один из опытнейших водолазов – Михаил Иванов. От интервью перед погружением водолаз отказывается: на этой работе он привык больше молчать. Да и рассказывать не о чем: поиск длится уже пятые сутки. Пока без результата.

Александр Добриян, СТВ:

За четыре дня в тяжелейших условиях водолазы подо льдом прошли почти полтора километра. Некоторые участки отработаны не один раз. Сейчас работы ведутся в месте, где река делает резкий поворот и образует своеобразный отстойник. Именно здесь четыре года назад летом нашли рыбака, который утонул, в том же месте, где произошла нынешняя трагедия. Однако, искать зимой, это не то, что летом.

В большой минус замерзают даже трубки акваланга – смертельно опасно. Кроме того, сейчас на всю глубину до самого дна местами образовались пробки из шуги: смеси льда, снега и воды.

Владимир Акулин, инженер по охране труда Гомельского облсовета ОСВОД:

Это очень мужественные люди с устойчивой психикой, потому что непросто так работать под водой. Тем более, когда они не знают, что их ожидает в метре от них.

Их работа – воплощение ночных кошмаров. Час за часом, день за днём они снова и снова спускаются в подлёдную тишину.

Александр Белавский, начальник спасательной станции ОСВОД Добруша:

Когда знаешь, что произошло, смотришь на родителей, на родственников, которые четвёртый день стоят и смотрят с надеждой. Хотя в тот же вечер надежды, что спасём уже не было. Хотя бы найти.

Александр Белавский на месте работает с первых минут. Сам не один час провёл подо льдом. Говорит, Ипуть хоть и не большая, но очень коварная. Река ежегодно уносит чьи-то жизни, и каждый раз водолазы разделяют чьё-то горе. Не на словах, а на деле рискуя собственной жизнью.