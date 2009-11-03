На Google Maps найден несуществующий город

Google постепенно начинает брать контроль над реальностью. Сервис Google Maps отображает британский город Арглтон (Argleton), которого на самом деле не существует.

Арглтон, согласно Google Maps, расположен в северо-западном графстве Ланкашир, рядом с городом Ормскирк. Лжегород был вычислен благодаря Рою Бэйфилду, администратору местного университета, который лично съездил в Арглтон.

«Я начал придумывать об этом месте целую историю в стиле фэнтези — альтернативная вселенная, мир в духе Нарнии. Появление несуществующего места, которое стало наполовину реальным благодаря интернету, меня совершенно захватило», — рассказал Бэйфилд, который нашел на месте Арглтона только пустые поля.

Интернет-поиск по Арглтону выдает списки местных домов, предложений о работе в городе и даже данные с «арглтонских» сервисов онлайн-знакомств. Все это реальные данные, которые принадлежат домам, фирмам и людям из других городов в этом же почтовом коде.

По одной из версий, пишет OpenSpace.ru, Арглтон был создан намеренно, чтобы поймать компании, нарушающие копирайт Google Maps. Картографы нередко дорисовывают на своих картах несуществующие улицы, хотя обычно не создают целых городов.

Однако в Google не подтверждают информацию о том, что Арглтон является ловушкой для сетевых пиратов. Голландская компания Tele Atlas, которая предоставляет данные для Google Maps, заявила, что сотрет Арглтон с карты, признавшись, что не имеет ни малейшего представления о том, как он попал в базу данных.