Безработица в США до конца года возрастет

Преступники организовали сеть фирм по трудоустройству граждан, однако поиском вакансий, как выяснилось, не занимались.
Семь человек погибли при пожаре в деревянном жилом доме в Нижегородской области России.
Об проведении конкурса объявил Международный олимпийский комитет. Сами Олимпийские игры пройдут с 14 по 26 августа 2010 года в Сингапуре.
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