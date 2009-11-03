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Безработица в США до конца года возрастет

03 ноября 2009 08:49
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Улучшение ситуации на рынке труда можно ожидать только в 2010.Об этом заявил американский президент Барак Обама, выступая в Белом доме. Напомню, в сентябре уровень безработицы в США достиг почти 10%.
# общество

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