На Гомельщине стартовал фестиваль эстрадной и современной музыки «Сожские берега». Чем удивят зрителей?

Мост из любимых мелодий соединит «Сожские берега». Фестиваль эстрадной и современной музыки с таким названием стартовал в Гомельской области. О его уникальности поговорим сегодня с нашим гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Бондаренко, директор Гомельской областной филармонии.
Александр Стасевич, ведущий:
Александр, фестиваль уже стартовал. Расскажите подробнее о его формате и чем он отличается от других фестивалей?
Александр Бондаренко, директор Гомельской областной филармонии:
Наш фестиваль – это череда замечательных, профессиональных концертных мероприятий. Основу этого концерта составляет один из лучших эстрадно-симфонических оркестров нашей страны – эстрадно-симфонический оркестр Гомельской областной филармонии имени Юрия Василевского, в сопровождении которого звучат любимые и известные мелодии, песни, которые ассоциируются с Беларусью, новой нашей премьерной программы «Музыка маёй зямлі». Это шлягеры белорусской эстрады, начиная с 1976 года и до наших дней. В том числе некоторые из этих произведений в концертной программе нашего фестиваля звучат в исполнении местных любителей эстрадной песни в сопровождении нашего профессионального оркестра.
Подробности в видео.