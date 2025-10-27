На Гомельщине стартовал фестиваль эстрадной и современной музыки «Сожские берега». Чем удивят зрителей?

Мост из любимых мелодий соединит «Сожские берега». Фестиваль эстрадной и современной музыки с таким названием стартовал в Гомельской области. О его уникальности поговорим сегодня с нашим гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Бондаренко, директор Гомельской областной филармонии.

Александр Стасевич, ведущий:

Александр, фестиваль уже стартовал. Расскажите подробнее о его формате и чем он отличается от других фестивалей?