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На Гомельщине стартовал фестиваль эстрадной и современной музыки «Сожские берега». Чем удивят зрителей?

27 октября 2025 09:19
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Мост из любимых мелодий соединит «Сожские берега». Фестиваль эстрадной и современной музыки с таким названием стартовал в Гомельской области. О его уникальности поговорим сегодня с нашим гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Бондаренко, директор Гомельской областной филармонии. 

Александр Стасевич, ведущий:
Александр, фестиваль уже стартовал. Расскажите подробнее о его формате и чем он отличается от других фестивалей?

На Гомельщине стартовал фестиваль эстрадной и современной музыки «Сожские берега». Чем удивят зрителей?-2

Александр Бондаренко, директор Гомельской областной филармонии:
Наш фестиваль – это череда замечательных, профессиональных концертных мероприятий. Основу этого концерта составляет один из лучших эстрадно-симфонических оркестров нашей страны – эстрадно-симфонический оркестр Гомельской областной филармонии имени Юрия Василевского, в сопровождении которого звучат любимые и известные мелодии, песни, которые ассоциируются с Беларусью, новой нашей премьерной программы «Музыка маёй зямлі». Это шлягеры белорусской эстрады, начиная с 1976 года и до наших дней. В том числе некоторые из этих произведений в концертной программе нашего фестиваля звучат в исполнении местных любителей эстрадной песни в сопровождении нашего профессионального оркестра. 

Подробности в видео

# Музыка # Белорусская музыка # Александр Стасевич # Александр Бондаренко # Ольга Бурлакова

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