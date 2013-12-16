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На фасаде одной из минских пятиэтажек расположились самые значимые места города

16 декабря 2013 17:57
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Кафедральный собор, курган Славы, остров Слез. Монументальный шедевр уже стал местной достопримечательностью. На живописном фоне растворились и мусорные баки, и неприглядные бытовые конструкции.

Художественный калейдоскоп на фасаде пятиэтажки в подарок от неизвестных художников навевает минчанам лирическое настроение и дает возможность вспомнить о дорогих сердцу путешествиях.

# общество # Фотофакт # Рисование

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