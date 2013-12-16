Новости Беларуси. Если спросят, где находится Национальная библиотека, смело отвечайте: в Советском районе. И это не будет ошибкой. «Алмаз знаний» действительно получил второе рождение на улице Куйбышева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кафедральный собор, курган Славы, остров Слез. Монументальный шедевр уже стал местной достопримечательностью. На живописном фоне растворились и мусорные баки, и неприглядные бытовые конструкции.

Художественный калейдоскоп на фасаде пятиэтажки в подарок от неизвестных художников навевает минчанам лирическое настроение и дает возможность вспомнить о дорогих сердцу путешествиях.