На этой ферме в Слуцком районе выращивают страусят, а взрослый страус Вася показывает танец

Новости Беларуси. Туризм и отдых по-деревенски. Прикоснуться к природе, а также больше узнать о животном мире можно в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь работает ферма, где рядом в вольерах живут как белорусские, так и экзотические виды.

Кстати, недавно ферма пополнилась новыми животными. Олени, овцы и кролики свободно гуляют по всей территории и подходят к гостям. Несколько лет назад здесь появился африканский страус. Птицы приспособились к климату и чувствуют себя хорошо.