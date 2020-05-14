На этой ферме в Слуцком районе выращивают страусят, а взрослый страус Вася показывает танец

Новости Беларуси. Туризм и отдых по-деревенски. Прикоснуться к природе, а также больше узнать о животном мире можно в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Туризм и отдых по-деревенски. Прикоснуться к природе, а также больше узнать о животном мире можно в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь работает ферма, где рядом в вольерах живут как белорусские, так и экзотические виды.
Кстати, недавно ферма пополнилась новыми животными. Олени, овцы и кролики свободно гуляют по всей территории и подходят к гостям. Несколько лет назад здесь появился африканский страус. Птицы приспособились к климату и чувствуют себя хорошо.
А вот чем здесь будут удивлять нынешним летом – материал корреспондента Вероники Сайко.