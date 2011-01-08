Итоги 2010 года глазами корреспондентов СТВ: Евгений Горин

СТВ продолжает серию репортажей об итогах минувшего года. 10 сюжетов и 10 разных версий: каким был год для тех, кто порой остается за кадром, но всегда находится в центре событий. Евгений Горин вспоминает всё самое яркое.

2010 для меня и еще 15 тысяч белорусов начался на трибунах «Минск-Арены». Первую историческую шайбу на льду нового спорткомплекса забросил наш хоккеист Владимир Цыплаков.

Другая ледяная схватка разворачивалась уже на улицах между погодой и коммунальными службами. Зима приготовила богатый ассортимент фирменных блюд из снега, мороза, гололеда и сосулек. Кстати, пожалуй, именно с января погода утвердилась в звании одного из главного, как говорят журналисты, «информповода».

2010 – это и год высоких технологий. На предприятии «Пеленг» выяснилось, что в перспективе Беларусь сможет получать миллиардные прибыли на космических разработках. А Парк высоких технологий в одиночку уже продает софта в 12 раз больше, чем вся IT-отрасль пять лет назад.

Появилось у нас и первое мощное биотехнологическое производство. Во всем мире на таких происходят научные прорывы. Бьются, например, над тем, как выращивать говядину без коров.

По ту сторону Атлантики на переговорах в Каракасе нашей делегацией был подписан рекордно большой пакет соглашений. Самой громкой и абсолютно неожиданной для всех новостью стала договоренность о поставках в Беларусь венесуэльской нефти.

Наука с этого года глубоко проникает в сельское хозяйство. Сеют с применением GPS-навигации. А семена селекционируют на специальных заводах. В стране хороший урожай картофеля. Его теперь сравнивают с нефтью. На мировых рынках цены на бульбу взлетают из-за засухи. Излишки картофельного счастья Беларусь экспортирует.

Стабильно хорошая ситуация и с сахаром. Его много, он отменного качества и характеризуется теперь как «политический продукт». Появилась даже сопутствующая отрасль. Производство тары или мешков, которые раньше покупали за границей. Сегодня они на любой вкус, цвет и, как говорится, размер.

Летом белорусские курорты переполнены туристами из России. Москва изнывала от смога, в Сочи взвинтили цены. Поэтому санатории Браславских озер – хит сезона для утомленных солнцем.

Рекордное число гостей в Беларуси в этом году и среди политиков, а также деловых кругов. Это литовские, американские, японские и сирийские бизнесмены.

В Пекине за каких-то 15 минут Беларусь и Китай подписали более десятка инвест-соглашений на $3,5 млрд. А кредитная линия открыта сразу на 15 млрд.

Поднебесная просто поразила своими масштабами и деловым размахом. Похожие ощущения у меня были и на IV Всебелорусском народном собрании.

Таким был год для меня, Евгения Горина, таким он останется в архиве телеканала СТВ.