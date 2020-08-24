На Долгобродской начался ремонт путепровода. Отменены некоторые троллейбусы

Движение транспорта здесь скорректировали. Движение троллейбусов № 35 и 35Д отменено до 1 сентября. Вместо них в будни пустят временные автобусы № т35 и т35Д. Пассажиры с проездными на определенное время (без лимита поездок) на троллейбус могут ехать во временных автобусах без дополнительной оплаты.