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На Долгобродской начался ремонт путепровода. Отменены некоторые троллейбусы

24 августа 2020 16:54
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Новости Беларуси. На Долгобродской – Ванеева начался ремонт путепровода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Долгобродской начался ремонт путепровода. Отменены некоторые троллейбусы-1

Движение транспорта здесь скорректировали. Движение троллейбусов № 35 и 35Д отменено до 1 сентября. Вместо них в будни пустят временные автобусы № т35 и т35Д. Пассажиры с проездными на определенное время (без лимита поездок) на троллейбус могут ехать во временных автобусах без дополнительной оплаты.

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

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