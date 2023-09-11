На День танкиста Восточное кладбище в Минске посетила чешская делегация

Новости Беларуси. На Восточном кладбище в Минске прошла акция, приуроченная к празднованию Дня танкиста. У могилы Героя Советского Союза Ивана Миренкова собрались представители Министерства обороны, военнослужащие Минской военной комендатуры, руководители военных и исторических клубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В апреле 1945 года близ чешского села Старовички танковый взвод под командованием Ивана Миренкова разгромил значительно превосходящие силы врага. Сегодня среди почетных гостей Харашта Радек, уроженец той самой чешской деревни. Несмотря на сложную политическую обстановку в Европе, где разрушаются памятники воинам-освободителям, он продолжает популяризацию подвига советского солдата.

Радек Харашта, руководитель клуба военной истории «Старовички» (Чехия):

Уже давно закончилась Вторая мировая война, и люди, к сожалению, забывают. Поэтому надо им показывать, чтобы они поняли, что тогда случилось, в 1945 году.

Михаил Козлов, генерал-лейтенант в отставке:

История говорит о том, что если люди потеряли память о своих героях, о своем прошлом, у них никогда не будет будущего. Поэтому, чтобы эта память осталась у нас в веках, мы должны молодому поколению рассказывать правду. Не умалчивать ничего, а рассказывать, как это было и с какими трудностями все это возрождалось.