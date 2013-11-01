Новости Беларуси. На цифровое телевидение 1 ноября переходят Костюковичи и еще 3 района Беларуси – Хотимский, Краснопольский и Климовичский на Могилевщине. Соответственно, аналоговое эфирное вещание там будет прекращено.

Первыми в новом формате стали вещать в Осиповичах в августе. Затем в Жлобине и Бобруйске.

Для приема сигнала не нужно покупать новый телевизор. Достаточно приобрести приставку. Она стоит от 300 тысяч рублей. При продаже тюнеров, как заявили ранее в Министерстве торговли, предусмотрены скидки и рассрочка.

Полностью на цифровое телевидение страна перейдет через два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Дивакова, начальник отдела по работе со СМИ главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома:

Осуществляется контроль за наличием в торговой сети необходимого оборудования: цифровых телевизионных приемников и антенн. Многие торговые объекты также проводят акции по предоставлению рассрочки на приобретение данных товаров. Для малообеспеченных граждан комиссии по предоставлению государственной адресной социальной помощи оказывают данную помощь при обращении.