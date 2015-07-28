На Брестчине за неделю произошло два несчастных случая на ночной охоте: один человек погиб

Новости Беларуси. Когда охотник становится жертвой. На Брестчине за неделю произошло два несчастных случая на ночной охоте. Разумеется, причина каждого — нарушение техники безопасности. И это не первые подобные ситуации, когда случайные выстрелы приводят к трагическим последствиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти малонаселенные места практически на краю Брестской области богаты на дикого зверя. В тот злополучный вечер поохотиться на кабана вышли семь охотников. На «точку» прибыли еще накануне. Около 11 часов вечера егерь расставил охотников по «номерам».

Виктор Коцуба, директор коммунального унитарного предприятия «Охотничье-рыболовное хозяйство «Лунинец»:

Егерь провел инструктаж, объяснил каждому, где кто должен стоять, показал направление стрельбы – куда можно стрелять, куда нельзя.

Спустя некоторое время из зарослей вышли кабаны. Охотник сделал выстрел, но промахнулся. Звери стали смещаться в сторону леса – линии огня другого охотника.

Юлия Бешанова, СТВ:

Трагедия разыгралась вот на этом поле. После того как прозвучал выстрел, охотники услышали человеческий крик. Оказалась, что картечь попала не в кабана, а в того самого охотника, который в нарушение всех распоряжений егеря покинул свою засаду.

О своем злоключении Константин Бекиш рассказывает в больничной палате. Оказалось, что картечь насквозь пробила ногу и попала в живот. Сразу после выстрела «коллеги по ружью» доставили его в районную больницу. В происшествии охотник никого не винит, говорит, сам в азарте забыл об элементарных правилах безопасности.

Сегодня здоровью Константина ничего не угрожает. Врачи говорят: ему крупно повезло, отделался, что называется, «легким испугом». Буквально на следующий день в соседнем районе на ночной охоте тоже разыгралась трагедия, теперь уже с летальным исходом. И снова охотник несанкционированно покинул место своей первоначальной дислокации.

Дмитрий Кривоблоцкий, начальник Брестской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

В данных ситуациях виноваты все граждане, участвовавшие в произошедшем. Те, кто был подстрелен, виноваты в том, что они покинули место, отведенное для них. Охотники, которые осуществляли стрельбу в направлении потерпевших, виноваты в том, что стреляли по неясно видимой цели.

К сожалению, эти трагические случаи на охоте в милицейских сводках не единичны. В начале июля в Могилевской области браконьер, охотясь на кабана, случайно застрелил своего «коллегу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.