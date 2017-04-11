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На благоустройство Жодино в 2017 году пойдет более 2 миллионов рублей

11 апреля 2017 14:49
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Новости Беларуси. Это деньги городского бюджета, которые израсходуют на детские площадки, озеленение, обновленные дома и дворы. Месяц по наведению порядка в самом разгаре. В Жодино курс на чистоту и комфорт активно поддержали и предприятия города.

Кроме уборки закрепленных территорий, сотрудникам организаций предстоит навести порядок и во дворах.

Выйти за пределы субботников и углубить взаимодействие коммунальных служб с населением – инициатива новая и, как показывает практика, действенная. Благоустройство одной из старейших улиц Жодино начали в середине марта. Работы здесь сегодня идут полным ходом.

За реализацию этого проекта отвечает местное частное ремонтно-строительное предприятие.

На благоустройство Жодино в 2017 году пойдет более 2 миллионов рублей-1

Владимир Зубко, директор частного ремонтно-строительного предприятия:
Планируем в июне завершить этот объект. Здесь предстоит выполнить 2700 кваднатных метров покрытия из плитки, асфальтового покрытия – 7200 квадратных метров. Ну и, естественно, озелеленение прилегающих территорий. Плюс еще светофорное регулирование.

Особое внимание и ремонту дорог, который также ведется исключительно за счет местного бюджета. Дело в том, что транспортные налоги автолюбителей поровну распределяются на ремонт дорог республиканского и местного значения. Жодино – город областного подчинения. В свою очередь, транспортный налог автолюбители Жодино платят исправно.

В 2016 году они пополнили бюджет почти на 1,5 миллиона рублей.

На благоустройство Жодино в 2017 году пойдет более 2 миллионов рублей-4

Юрий Рабецкий, исполняющий обязанности директора жилищно-коммунального хозяйства Жодино:
Как показал весенний осмотр, после таяния снега большая проблема в городе, как и в других городах, с асфальтовым покрытием. Большое очень повреждение, соль и снег, перепад температур сыграли свою роль. Что касается ремонта дорог, исполком пока нам не отказывал и все наши работы оплачиваются.

В Жодино требуют ремонта 1500 квадратных метров дорог.

Половину уже привели в надлежащий вид. С центральных улиц бригады рабочих перебрались во дворе. Ликвидация ям – экстренный ремонт. Чуть более километра дорог в городе требуют капитального обновления. Их ремонт будет проводиться согласно плану, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Ремонт и капремонт в Беларуси # Владимир Зубко # Юрий Рабецкий

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