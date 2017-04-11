На благоустройство Жодино в 2017 году пойдет более 2 миллионов рублей

Новости Беларуси. Это деньги городского бюджета, которые израсходуют на детские площадки, озеленение, обновленные дома и дворы. Месяц по наведению порядка в самом разгаре. В Жодино курс на чистоту и комфорт активно поддержали и предприятия города.

Кроме уборки закрепленных территорий, сотрудникам организаций предстоит навести порядок и во дворах.

Выйти за пределы субботников и углубить взаимодействие коммунальных служб с населением – инициатива новая и, как показывает практика, действенная. Благоустройство одной из старейших улиц Жодино начали в середине марта. Работы здесь сегодня идут полным ходом.