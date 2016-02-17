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На Белорусской АЭС начал работу центр по подготовке атомщиков

17 февраля 2016 17:40
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Новости Беларуси. Как идет строительство атомной электростанции в Островце, 17 февраля своими глазами увидели белорусские и иностранные журналисты. В учебно-тренировочном центре АЭС продемонстрировали точную копию пульта управления, который позволяет смоделировать более тысячи режимов работы станции. Любая возможная аварийная ситуация будет незамедлительно ликвидирована. Журналисты смогли рассмотреть и корпус реактора первого энергоблока. Монтировать его начнут уже в конце мая.

За смену белорусские атомщики устраняют по несколько  учебных аварий на станции. Отрабатывают сотни ситуаций. Даже теоритические поломки. За всем  наблюдают психологи и инструкторы.

Николай Тарасенко, инструктор:
Сейчас все проверяется. Аварийные ситуации, разбор ситуации. Это занимает целый день.

Это точнейшая копия блока управления белорусской АЭС. Даже мельчайшие кнопки совпадают по цвету и размеру.  Здесь тренируют все восемь смен инженеров-атомщиков. За их плечами работа на украинских, российских, китайских и индийских станциях.

Александр Канюка, начальник реакторского цеха:
По сравнению с китайским блоком здесь добавится новая пассивная система безопасности. По сравнению с индийским блоком будут применены эти же системы безопасности, но только другая их модернизация.

Реактор высотой с небоскрёб  и толщиной стенок как у Китайской стены выдержит падение самолёта и природные катаклизмы, не характерные нашей климатической зоне. Первая часть - коробка уже построена. А в августе кран  грузоподъёмностью в полторы тысячи тонн установит купол.  За строительством следят инспекторы из Беларуси, МАГАТЭ и соседней Литвы.

Михаил Филимонов, генеральный директор Белорусской АЭС:
Идет обыкновенный рабочий вопрос. Почему Литва так интересуется строительством станции, тоже понятно. Буквально в 15 км у нас граница белорусско-литовская.

Эксперты сравнивают:  в области безопасности мировая атомная энергетика пересела с мотоцикла на автомобиль с системой эйрбэг.  На белорусской АЭС подушки безопасности пяти видов.  В качестве топлива - такие таблетки. Одна пилюля заменяет триста литров нефти, а в её оболочке остаётся 99% радионуклидов. Остальные - в самой камере сгорания.

С 2020 года два энергоблока будут производить каждый четвёртый киловатт от объема электроэнергии, в которой нуждается Беларусь. На покупке сырья страна сэкономит по миллиарду долларов в год. Но  уже теперь мирный атом провинциальный городок превращает  в центр ядерной энергетики  с населением в 30 тысяч человек и современной инфраструктурой. 

Так выглядит герб Островца. Рядом с изображением форели, которой достаточно в здешних реках,  могут появиться и контуры реактора.  Осетровые – рыбы-индикаторы чистоты воды и воздуха.  И такое соседство  атомной станции и лососевых  на одном геральдическом символе  и одной территории - лучший признак безопасности Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # АЭС в Беларуси # Михаил Филимонов

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