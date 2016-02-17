На Белорусской АЭС начал работу центр по подготовке атомщиков

Новости Беларуси. Как идет строительство атомной электростанции в Островце, 17 февраля своими глазами увидели белорусские и иностранные журналисты. В учебно-тренировочном центре АЭС продемонстрировали точную копию пульта управления, который позволяет смоделировать более тысячи режимов работы станции. Любая возможная аварийная ситуация будет незамедлительно ликвидирована. Журналисты смогли рассмотреть и корпус реактора первого энергоблока. Монтировать его начнут уже в конце мая.

За смену белорусские атомщики устраняют по несколько учебных аварий на станции. Отрабатывают сотни ситуаций. Даже теоритические поломки. За всем наблюдают психологи и инструкторы.

Николай Тарасенко, инструктор:

Сейчас все проверяется. Аварийные ситуации, разбор ситуации. Это занимает целый день.

Это точнейшая копия блока управления белорусской АЭС. Даже мельчайшие кнопки совпадают по цвету и размеру. Здесь тренируют все восемь смен инженеров-атомщиков. За их плечами работа на украинских, российских, китайских и индийских станциях.

Александр Канюка, начальник реакторского цеха:

По сравнению с китайским блоком здесь добавится новая пассивная система безопасности. По сравнению с индийским блоком будут применены эти же системы безопасности, но только другая их модернизация.

Реактор высотой с небоскрёб и толщиной стенок как у Китайской стены выдержит падение самолёта и природные катаклизмы, не характерные нашей климатической зоне. Первая часть - коробка уже построена. А в августе кран грузоподъёмностью в полторы тысячи тонн установит купол. За строительством следят инспекторы из Беларуси, МАГАТЭ и соседней Литвы.

Михаил Филимонов, генеральный директор Белорусской АЭС:

Идет обыкновенный рабочий вопрос. Почему Литва так интересуется строительством станции, тоже понятно. Буквально в 15 км у нас граница белорусско-литовская.

Эксперты сравнивают: в области безопасности мировая атомная энергетика пересела с мотоцикла на автомобиль с системой эйрбэг. На белорусской АЭС подушки безопасности пяти видов. В качестве топлива - такие таблетки. Одна пилюля заменяет триста литров нефти, а в её оболочке остаётся 99% радионуклидов. Остальные - в самой камере сгорания.

С 2020 года два энергоблока будут производить каждый четвёртый киловатт от объема электроэнергии, в которой нуждается Беларусь. На покупке сырья страна сэкономит по миллиарду долларов в год. Но уже теперь мирный атом провинциальный городок превращает в центр ядерной энергетики с населением в 30 тысяч человек и современной инфраструктурой.

Так выглядит герб Островца. Рядом с изображением форели, которой достаточно в здешних реках, могут появиться и контуры реактора. Осетровые – рыбы-индикаторы чистоты воды и воздуха. И такое соседство атомной станции и лососевых на одном геральдическом символе и одной территории - лучший признак безопасности Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.