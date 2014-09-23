Новости Беларуси. В Беловежской пуще возрождают охотничьи традиции. Теперь «ходить на зверя» в угодьях можно не только с привычным огнестрельным охотничьим ружьем, но и с современной модификацией самого древнего орудия охоты – луком.

Почувствовать азарт и первобытный инстинкт охотника. В Беловежской пуще на зверей и птиц разрешили охотиться с помощью лука.

Правда, современный лук от первых образцов по техническим характеристикам существенно отличается. Сила натяжения не менее 27 кг. Особой конфигурации должны быть и стрелы.

Олег Лаврентьев:

Этот тип лука самый эффективный, как в спорте, так и для охоты. Энергия запасется в плечах и в пиковом усилии сохраняется максимальная сила лука, которая отпускается.

Но даже со специальным метательным оружием, «пойти на зверя» рискнет далеко не каждый охотник. Бывалые «хантеры» говорят: в лучной охоте не бывает удачи. Добыть зверя можно исключительно мастерством, в основе которого – «опыт – сын ошибок трудных». Белорусские звероловы возвращаться к «первобытной» охоте пока не спешат, счет трофеям боухантеров, как себя называют охотники-лучники, в Беловежской Пуще открыл француз.

Олег Щитов, главный охотовед Национального парка «Беловежская пуща»:

Провел успешно три дня охоты с луком. «Отстрелял» неплохого трофейного секача, подранка сделал. Охота понравилась ему. Около 15 выстрелов произвел – не все попал, конечно. У человека должно быть государственное удостоверение на право охоты, зарегистрированное оружие.

Согласно последним правилам – охотиться с луком можно практически на все виды животных и птиц, вот только приобрести «тихое» оружие не так просто — купить его можно только после пяти лет владения гладкоствольным ружьем.

Специалисты говорят: охота с луком – занятие эксклюзивное, которое по силам далеко не каждому.

Дмитрий Кривоблоцкий, заместитель начальника Брестской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Охота с луком обязывает человека быть профессионалом. Нужно уметь подойти к зверю на минимальное расстояние. Максимально тихо приблизиться к нему. Сделать точный, четкий, размеренный выстрел.

В том, что лучная охота получит широкое распространение - профессионалы сомневаются. Это скорее хобби для тех, кто охотится не добычи ради, а получает удовольствие от самого процесса, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.