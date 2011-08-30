На базе Парка высоких технологий стартует общереспубликанский конкурс

Он пройдет по трем номинациям: «Лучшая IT-идея», «Проект» и «Игровой проект». Участие могут принять все желающие.

Специальные тренеры ПВТ расскажут, как сделать проект привлекательным для потенциальных инвесторов и воплотить его в жизнь. Победителей конкурса объявят в ноябре на Белорусской инновационной неделе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

То, чем мы занимаемся, это попытка из знаний сделать деньги. Это тот процесс, который характеризует инновационную экономику. Это не финансирование государствами неких исследований или неких разработок, которые в результате дают новые знания, то есть это искусство того, как из денег делать знания. Мы ставим задачу делать обратный процесс.