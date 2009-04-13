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Более 400 «шумахеров» выявлено в Минской области в первый день операции «Скорость»

13 апреля 2009 06:25
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Все они привлечены к административной ответственности.

В ходе акции, которая проходит  на дорогах столичного региона,  инспекторы ГАИ жестко пресекают нарушения Правил дорожного движения водителями-лихачами. Напомню, за повторное в течение года превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрено лишение прав.

Более пятисот пьяных водителей задержали правоохранители за минувшие выходные на дорогах Беларуси. Всего с начала года на автомагистралях республики остановилисвыше13 тысяч пьяных водителей. Алкоголь нередко становился причиной трагедии. Отметим, за минувшее воскресенье в ДТП погибли 11человек и 21 получил ранения. И в основном, эти аварии - результат съезда в кювет транспортного средства.

# общество

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