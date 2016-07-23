Мёд из колод: старинную технологию бортничества сохранили на Полесье

Новости Беларуси. На Полесье добывают мед по старинной технологии – из колод.

Причем этот промысел идет на высоком уровне.

В прямом смысле. Раньше борти размещали на деревьях – специально чтобы лакомство не досталось незваным гостям, тем же медведям.

Но сейчас это делают, скорее, чтобы сберечь традицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Потапчук – бортник в третьем поколении. Пчелиные колоды достались ему по наследству от отца и даже деда. Конкретно этой – порядка 200 лет. Именно такими для сбора меда пользовались наши предки, устанавливая высоко на дереве, подальше от медведя. На создание одной такой борти порой уходил не один месяц тяжкого труда.

Михаил Потапчук, бортник:

Зимой вот такую колоду закатывают в дом. Возле печки горит лучина. И этим сверлом таким большим сверлит, пешня выдавливает. И за зиму он такую колоду делает.

Он – один из немногих, кто хранит верность этому древнему промыслу. Несколько массивных колод установил на месте родового хутора. Через поколения передались как специальные инструменты, так и сама уникальная технология сбора меда.

Михаил Потапчук, бортник:

Вот такой метод был у нас на Полесье не одну сотню лет. Вот таким ножом отбирали мед. Потом его выдавливали на ситечко.

Этикет общения с дикими пчелами – особый.

Михаил изучил все его нюансы еще в детстве. Потом довел до совершенства. Но даже сейчас нет-нет, да и кто-нибудь из большой семьи ужалит. Не спасает даже специальный дым. В свою защиту бортник с полувековым стажем и хозяин большой пасеки говорит: ради такого меда можно и потерпеть.

Михаил Потапчук, бортник:

Чисто лесной мед. Ну это как сказать – мед родной земли это точно.

Времена, когда пчелы жили только дупле или колоде, постепенно уходят в историю. Такие массивные реликвии пчеловодов сегодня большая редкость. Благо, остались люди для которых семейные традиции не пустой звук.