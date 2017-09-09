«Мы зовём Вас нашим папой, потому что нет добрей»: Михаил Бойко, создавший оркестр в ПНИ, признан «Минчанином года»

В этом оркестре играют не профессиональные музыканты, а воспитанники психоневрологического дома-интерната № 2 города Минска. Музыка – универсальный язык души, а для этих людей – ещё и лекарство, возможность претворить свои давние мечты в жизнь.



Существование оркестра стало возможным благодаря «Минчанину года», инструктору по трудовой терапии Михаилу Бойко.

Он – руководитель и создатель коллектива «Александр-Бенд. Минск», единственного оркестра в психоневрологических домах-интернатах на территории СНГ. До того, как Михаил Иванович поступил на работу в интернат, он преподавал в школе, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Михаил Бойко, инструктор по трудовой терапии ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых инвалидов № 2 г. Минска»:

То, что мы сделали, оно, в общем-то, логически связано. Потому что я не более, чем преподаватель, во многом. Но с преобладанием очень такого эмоционального отношения к этим людям. Потому что я понимаю, что им непросто.