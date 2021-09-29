«Мы все вместе защитим нашу страну». Военнослужащие Беларуси выражают соболезнования родным погибшего офицера КГБ

Командир части 3214 о трагедии в Минске: «Родина живёт патриотизмом, а умирает из-за его отсутствия». Читать здесь .

Новости Беларуси. Страна скорбит и никогда не забудет о трагедии в Минске. В стороне не остались и десятки тысяч военнослужащих Министерства обороны и солдаты внутренних войск страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солдаты и офицеры войсковой части 3214 возложили цветы к памятнику военнослужащих, погибших при выполнении своих служебных обязанностей, и провели священный ритуал – минуту молчания в память о настоящем подвиге погибшего сотрудника КГБ.

К памятной акции присоединились также военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Они уверены, что подвиг и отвага погибшего послужат сильным и настоящим примером преданности своей стране и ее народу.