Кадеты из Беларуси и России в «Зубренке»

Лагерь на живописных нарочанских берегах стал базой для проведения международного слета.

Три года назад кадеты задумали провести мероприятия под общим названием «День Союзного государства». Теперь он стал традиционным.

В смене принимают участие около 500 воспитанников специализированных кадетских учебных заведений. Значительно увеличилось число российских регионов, приславших своих представителей в Беларусь. В нынешнем году их 12.

Программа включает проведение диспутов, деловых игр, военно-спортивных эстафет, конкурсов, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.