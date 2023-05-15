«Мы уводим их от стресса сдачи экзаменов выпускных в школе». Зачем придумали ЦЭ?

Кирилл Казаков, СТВ: Та система, которая существовала еще при Советском Союзе. Помню, сидел я, сдавал, у меня было пять преподавателей, у меня были дополнительные вопросы, мне приходилось на них отвечать. И плюс ко всему вы ректор академии, где учатся люди с высшим образованием. Это смена поколений или субъективность должна оставаться? ЦТ – это компьютер, вы ставите галочки, отвечаете на вопросы. Но нет фамилий. Конкретный человек не получает оценку. Получает конкретный ответ. А система, которая была в СССР, была более человечной, может, она лучше?

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу « По существу » пройдет обсуждение образовательных процессов.

Олег Дьяченко, ректор Академии последипломного образования, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

К той системе, по которой мы проходили, мы никогда уже не вернемся. Вот эта система, на которую мы сейчас переходим, централизованный экзамен, позволяет снять дополнительные нагрузки на ребят. Речь идет о том, что мы уводим их от стресса сдачи экзаменов выпускных в школе.

Кирилл Казаков:

Мы для них упрощаем и для себя усложняем. Им просто поступить, а потом нам сложно их учить.

Олег Дьяченко:

Мы переходим к более гуманной, человекоориентированной системе. Конечно, длительный период времени у нас было ЦТ. Мы проанализировали, посмотрели, какие объективные и субъективные факторы здесь работают. Мы увидели, что у ребенка может быть стресс.

Кирилл Казаков:

Четыре года человек учится. У него сессия раз в полгода. Все прекрасно знают, что от сессии до сессии живут студенты весело.

Алена Сырова, СТВ:

Один из плюсов нашей обновленной системы – человек будет осознанно выбирать тот вуз, в который он собирается поступать.

Олег Дьяченко:

Высокая мотивация. Что касается увидеть человека. Когда ребята поступали по ЦТ, были и творческие экзамены на творческие специальности.

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