«Мы стартуем с 25 декабря». Рассказываем, куда сходить в Минске в канун Нового года

Новости Беларуси. Уже в эти выходные, 24 и 25 декабря, в Минске стартуют праздничные гуляния. Главная площадка по традиции развернется у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ежедневно с 19:00 до 19:45 здесь будет проходить театрализованное шоу «Сказка в моменте». Концепция площадки предполагает создание атмосферы старинного Минска, где гости получат возможность окунуться в новогоднюю историю столицы. 25 декабря на этой площадке пройдет интерактивно-развлекательная программа «Шчодры вечар». Также мероприятия развернутся в Верхнем городе. В 2022 году появилась и новая площадка в Раковском предместье.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Верхний город, мы стартуем с 25 декабря, как и у Дворца спорта. Мы планируем тоже показать театрализованное шоу. Это новогодний бал у ратуши. Два таких театрализованных представления будут в 17:00 и в 20:00. По Раковской, 25, где идет ярмарка, мы с 18 до 19 часов проводим тоже интерактивную программу, где участвуют различные новогодние персонажи.