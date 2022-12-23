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«Мы стартуем с 25 декабря». Рассказываем, куда сходить в Минске в канун Нового года

23 декабря 2022 15:06
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Новости Беларуси. Уже в эти выходные, 24 и 25 декабря, в Минске стартуют праздничные гуляния. Главная площадка по традиции развернется у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мы стартуем с 25 декабря». Рассказываем, куда сходить в Минске в канун Нового года-1

Ежедневно с 19:00 до 19:45 здесь будет проходить театрализованное шоу «Сказка в моменте». Концепция площадки предполагает создание атмосферы старинного Минска, где гости получат возможность окунуться в новогоднюю историю столицы. 25 декабря на этой площадке пройдет интерактивно-развлекательная программа «Шчодры вечар». Также мероприятия развернутся в Верхнем городе. В 2022 году появилась и новая площадка в Раковском предместье.

«Мы стартуем с 25 декабря». Рассказываем, куда сходить в Минске в канун Нового года-4

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Верхний город, мы стартуем с 25 декабря, как и у Дворца спорта. Мы планируем тоже показать театрализованное шоу. Это новогодний бал у ратуши. Два таких театрализованных представления будут в 17:00 и в 20:00. По Раковской, 25, где идет ярмарка, мы с 18 до 19 часов проводим тоже интерактивную программу, где участвуют различные новогодние персонажи.

«Мы стартуем с 25 декабря». Рассказываем, куда сходить в Минске в канун Нового года-7

Всего же в новогоднюю ночь будут работать 22 площадки в девяти районах столицы. К новогодним праздникам запланировано около 250 мероприятий.

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# Новый год # общество # Виталий Брель # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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