«Мы стали просто нищими». Виктория Алешко рассказала о суровой жизни в 90-х и как попала в «Верасы»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Виктория Алешко.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как вы попали в «Верасы»?
Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Попала просто чудом, потому что ничто не предвещало. Семья была небогатая, но это я мягко говорю. Союз развалился, и мы стали просто нищими. Мама даже не могла мне купить на зиму теплые штаны. Она мне вязала сама.
Тогда было очень распространено мнение, что на сцену попадают только через постель. Я к своему педагогу в школе попала сама. Я услышала, что есть такой кружок у нас, и дети поют в микрофон. И я пошла, говорю: здравствуйте, меня зовут Вика, я хочу петь в микрофон. Он на меня смотрит, Соболь Сергей Александрович, мой первый педагог, и говорит: рискни здоровьем. Я запела, он говорит: ну, ничего.
Виктория Алешко:
Когда мне было 16, к нам в школу пришел Вавилов Александр Дмитриевич. На тот момент он был главным режиссером «Славянского базара», на телевидении много работал, вообще был известным человеком в стране. Он как раз делал 20-летие Московского района, а я училась в школе в Московском районе. Ему нужна была молодая кровь. Он пришел, услышал меня, пригласил на концерт. Первый раз я вышла на сцену в шесть лет, а второй большой концерт с белорусскими звездами… И после этого через месяц Александр Дмитриевич рассказал про меня Василию Петровичу Раинчику. Меня берут за руку – едем в Филармонию. А я же дворовая была, особо не интересовалась. Раинчик меня прослушал, я пела «Главней всего погода в доме», и говорит: ну что, будешь со мной работать? А я уже говорила, что тогда был стереотип, что якобы только через постель все попадают. И я на него волком смотрю, говорю: не знаю. И я целый месяц, приходя на студию, все ждала, что он начнет приставать ко мне. Слава богу, все хорошо.
Александр Осенко:
Сейчас вы поддерживаете хорошие взаимоотношения?
Виктория Алешко:
Да. Василий Петрович – это человек, который для меня сделал очень многое. Артистический багаж, который он мне дал. И вообще он же меня тогда с нуля начинал учить всему. Он меня отдал в модельное агентство «Тамара», я училась ходить на каблуках, макияж сама себе делать. Он тогда был директором Театра эстрады, в 1997 году все это начало существовать. При Театре эстрады нам преподавали актерское мастерство, сценическую речь.
Александр Осенко:
А сейчас вы с ним советуетесь?
Виктория Алешко:
Уже не советуюсь, но всегда с огромным удовольствием мы встречаемся, если пересекаемся где-то на концертных площадках, всегда общаемся с теплотой. У меня был в 2022 году юбилейный концерт во Дворце Республики. Я была счастлива, что Василий Петрович с удовольствием согласился со мной выйти на сцену. Он сыграл на рояле, я спела его песню. Это было для меня очень трепетным и важным моментом.