«Мы стали просто нищими». Виктория Алешко рассказала о суровой жизни в 90-х и как попала в «Верасы»

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Попала просто чудом, потому что ничто не предвещало. Семья была небогатая, но это я мягко говорю. Союз развалился, и мы стали просто нищими. Мама даже не могла мне купить на зиму теплые штаны. Она мне вязала сама.

Тогда было очень распространено мнение, что на сцену попадают только через постель. Я к своему педагогу в школе попала сама. Я услышала, что есть такой кружок у нас, и дети поют в микрофон. И я пошла, говорю: здравствуйте, меня зовут Вика, я хочу петь в микрофон. Он на меня смотрит, Соболь Сергей Александрович, мой первый педагог, и говорит: рискни здоровьем. Я запела, он говорит: ну, ничего.

Виктория Алешко:

Когда мне было 16, к нам в школу пришел Вавилов Александр Дмитриевич. На тот момент он был главным режиссером «Славянского базара», на телевидении много работал, вообще был известным человеком в стране. Он как раз делал 20-летие Московского района, а я училась в школе в Московском районе. Ему нужна была молодая кровь. Он пришел, услышал меня, пригласил на концерт. Первый раз я вышла на сцену в шесть лет, а второй большой концерт с белорусскими звездами… И после этого через месяц Александр Дмитриевич рассказал про меня Василию Петровичу Раинчику. Меня берут за руку – едем в Филармонию. А я же дворовая была, особо не интересовалась. Раинчик меня прослушал, я пела «Главней всего погода в доме», и говорит: ну что, будешь со мной работать? А я уже говорила, что тогда был стереотип, что якобы только через постель все попадают. И я на него волком смотрю, говорю: не знаю. И я целый месяц, приходя на студию, все ждала, что он начнет приставать ко мне. Слава богу, все хорошо.