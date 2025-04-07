Минское «Динамо» сыграет с «Трактором» во втором раунде Кубка Гагарина, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В текущем сезоне турнирные пути клубов пересекались дважды. Оба раза побеждали гости. В нашей столице сильнее в овертайме были россияне – 4:3. На выезде подопечные Дмитрия Квартальнова взяли реванш – 3:1. Если брать общую статистику, то соперники мерились силами 34 раза. У каждого по 17 викторий. «Трактор» – победитель регулярки на Востоке. «Динамо» стало четвертым на Западе. Старт серии в Челябинске 12 апреля в России.