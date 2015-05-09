«Мы прожили 65 лет и никогда не ссорились». Ветеран Наталья Селиванова – о судьбоносной встрече на войне

Нежданно-негаданно нагрянула она и безжалостно стала вершить судьбы миллионов людей. Каждому в этой трагической истории было уготовано свое испытание.

Наталья Селиванова, ветеран Великой Отечественной войны:

Я работала в Малуге. Только нас послали туда после окончания техникума, и был мне уже дан отпуск, мне было 17 лет. И вдруг объявили войну, никто никуда уже не поехал, и там мы остались – это было очень страшно. Очень бедно мы жили, голодали почти, потому что все для фронта было. Много было всяких переживаний, страдали мы из-за людей, из-за раненых и контуженных.

Познакомиться с суровым нравом «кровопролитной госпожи» Наталье Даниловне Селивановой предстояло «один на один»: война, не успев начаться, сразу забрала всех близких девушки.

Но, как будто сменив гнев на милость, война преподнесла подарок – встречу, надежду и веру в будущее.

Наталья Селиванова, ветеран Великой Отечественной войны:

Я работала в городе Переборе, туда привозили всех раненых, контуженных. Николай Васильевич был контуженым. Мы там ухаживали за ними, лечили. И познакомились с ним в 1945 году. И дружили все время, потом он мне предложил приехать в Минск. Когда он познакомил меня, тут была его мама и сестра, и он говорит: «Знакомьтесь, это моя жена». Я расплакалась, кричала: «Я не жена». Думала, обманул меня – я же ничего общего с ним не имела, просто дружили. Сестра видит, что такое дело, на второй день в ЗАГС повезли нас. И вот так я вышла замуж.

Николай Васильевич Селиванов был родом из Астрахани, во время Великой Отечественной войны служил военным летчиком. И трудно теперь предположить: случилась ли бы их встреча с полтавской акушеркой Натальей Даниловной в мирное время, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Селиванова, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда началась война, он был в Польше, в Белостоке. И рассказывал мне очень страшные истории. Когда они были в Белостоке, то командир части уехал в отпуск, началась война, немцы начали летать, бомбить, а у них самолеты нечем было заправлять – бензина не было.

Война закончилась, но впереди было еще много испытаний.

Наталья Селиванова, ветеран Великой Отечественной войны:

У нас была такая чистая любовь, не материальная, как сейчас заинтересованы все, а у нас просто была чистая любовь. Нам ничего не надо было. Это было очень интересно. А потом уже начали ездить по частям: сначала жили под Москвой в 1947 году. Потом послали мужа на переучивание новых самолетов (самолеты беззвуковые) в город Иркутск. Прожили мы год, а потом дали направление в заполярный круг. Представляете, как мы куролесили. Мы там прожили три года.

По возвращению в Минск после демобилизации Николай Васильевич работал инженером в конструкторском бюро, Наталья Даниловна продолжала спасать людей. После страшного испытания войны стало более понятно, для чего нужно жить.

Наталья Селиванова, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы прожили 65 лет и никогда не ссорились. Он деликатно ухаживал, очень красиво танцевал. Мы один раз на танцы ходили и лужи были, вот он меня на руках переносил. Родителей у меня уже не было, никого не было, и я так это все ценила.

Три года назад супруги расстались. Рука об руку по жизни, к сожалению, не смогли противостоять ее окончанию. 65 лет совместной жизни, любви и счастья – это достойный пример красивых отношений.

Наталья Селиванова, ветеран Великой Отечественной войны:

Я поздравляю всех людей, которые причастны к Победе, и желаю им всем здоровья, долго-долго жить, уважать, ценить тех людей, которые трудятся. Благодаря им мы тоже живем, вы нам продолжаете жизнь. Надо благодарить ветеранов и весь народ белорусский за то, что чтят и уважают наши заслуги.