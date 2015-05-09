«Тростенец» – территория смерти на окраине военного Минска и мемориальный комплекс в современной столице

Эти гранитные плиты – словно приподнятые пласты земли, в которые падали тысячи расстрелянных, ни в чем неповинных людей в годы Великой Отечественной войны. Здесь, в современном микрорайоне Шабаны города Минска, находилась в годы войны территория смерти – крупнейший гитлеровский концентрационный лагерь «Тростенец».

Осенью 1941 года фашисты запустили ужасающую «машину смерти».

Название «Тростенец» объединяло несколько мест массовой ликвидации людей: это урочище Благовщина – место массовых расстрелов, лагерь рядом с деревней Тростенец в 10 км от Минска по Могилевскому шоссе и урочище Шашковка – место массового сожжения людей.

Жертвами этого лагеря были мирные жители, советские военнопленные, евреи Минского гетто, депортированные граждане из государств Западной Европы, подпольщики, заложники города Минска.

Немцы все обнесли электрической проволокой, беспощадно расстреливали у длинных рвов, трупы закапывали и утрамбовывали гусеничным трактором.

В октябре 2008 года к 65-й годовщине ликвидации Минского гетто президентом Республики Беларуси было предложено создать мемориальный комплекс европейского уровня в память о жертвах Тростенцкого лагеря.

В начале мемориального комплекса нас встречают вагоны – артефакты трагедии, в которых планируют устроить экспозицию по истории лагеря смерти.

Именно на таких эшелонах с ноября 1941 по октябрь 1942 года в Минск и Малый Тростенец прибывали депортированные евреи со всей Западной Европы. Раблагерь работал с весны 1942 года по июнь 1944-го.

На современной территории микрорайона Шабаны тогда был колхоз имени Карла Маркса. Оккупанты с лихвой использовали его инфраструктуру и сельскохозяйственную продукцию, которая поступала в казармы и столовые для вермахта города Минска.

Чтобы лагерь действовал, нужна была рабочая сила. Ею и стали депортированные евреи, из каждого эшелона немцы выбирали профессиональные кадры.

Сергей Новиков, заведующий кафедрой истории мировой культуры и туризма Минского государственного лингвистического университета:

Мы з вамі знаходзімся непасрэдна на тэрыторыі працоўнага лагеря «Малы Трасценец». Тут былі жылыя баракі, была вытворчая зона. І, вось, у мяне за спіной вы бачыце муры тых вытворчых баракаў, лесапілкі, непасрэдна таго месца, дзе рабілі сталярку, дзе займаліся рамонтам абутку, асфальт і гэтак далей. А вось самы бліжні план, непасрэдна за мной – гэта муры доміка каменданта.

Все плоды изнурительного труда шли на нужды оккупантов. Тех, кто не был профессионалом или был болен, незамедлительно уничтожали. На поле в центре рабочего лагеря трудились около пяти тысяч человек.

Командир минской полиции и службы Эдуард Штраух планировал сделать Малый Тростенец образцом хозяйства и со временем создать здесь усадьбу.

Именно его имя носит эта аллея с многолетними свидетелями военного лихолетья. Ее заложили еще в апреле 1942 года. Вот только узники называли ее «дорогой смерти».

Мало кто знает, что начиналась она на самом деле здесь, на 11-м километре от современной Могилевской трассы, а заканчивалась на месте, где и располагался рабочий лагерь – место пепла, горечи и смертельных выстрелов.

Тростенец стал последним пунктом в списке безжалостных злодейств фашистов.

Здесь находился бывший колхозный сарай, в котором за три дня до освобождения столицы с 28 по 30 июня 1944 года расстреляли и сожгли 6,5 тысяч узников Минского лагеря на улице Широкой.

Так беспощадно немцы заметали следы, расстреливали, а затем сжигали в сарае партизан и подпольщиков.

Сергей Новиков, заведующий кафедрой истории мировой культуры и туризма Минского государственного лингвистического университета:

Сюды пастаўляліся машынамі вязні. І тэхналогія растрэлаў была наступная: машына спынялася літаральна за 20 м ад увахода ў гэты хлеў, потым, калі гэта былі мужчыны, па трое мужчын падводзілі туды, прымушалі іх падымацца на страляныя целі і растрэльвалі. Што датычыцца жанчын, то па чатыры чалавекі да гэтага хлева і потым ў хлеве іх растрэльвалі.

Этот монумент хранит память о жертвах, погибших в сарае. Его установили в 2015 году в рамках нового мемориального комплекса «Тростенец».

Осенью 1943 года «фабрика смерти» заработала на всю мощь. Оберштурмбаннфюрер СС Эрих Эрлингер приказал уничтожить 4,5 тысячи человек Минского гетто.

Фашистам потребовалось новое место для массовых убийств. Его нашли недалеко от Малого Тростинца – в лесу урочища Шашковка. В полукилометре от лагеря гитлеровцы построили печь для сжигания трупов, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Шашковка стала местом массовой ликвидации людей с осени 1943 по начало 1944 года. 50 тысяч людей здесь навсегда сложили головы.

Сегодня в их память установлена стела из красного гранита. По плану, урочище Шашковка включено в первую очередь застройки мемориального комплекса Тростенец и скоро здесь появится памятник жертвам нацизма.

Всего в Тростенце нацистами было замучено, расстреляно и сожжено 206 500 граждан.

На месте былого лагеря смерти было решено создать достойный мемориальный комплекс. Здесь схематично представлена концепция. Буквой «А» обозначен рабочий лагерь, «Б» – Благовщина – место, где было убито 150 тысяч человек (в перспективе планируется установить там 34 могилы и построить еще один большой мемориал), и «В» – место, куда прибывали вагоны с жертвами – это ветка «Колодищи-Михановичи».

Здесь, на месте былого рабочего лагеря «Малый Тростенец», выросла аллея памяти, которая увековечивает места массового уничтожения людей на оккупированной территории. Тысячи неповинных людей из разных городов, населенных пунктов по всей Беларуси.

Сергей Новиков, заведующий кафедрой истории мировой культуры и туризма Минского государственного лингвистического университета:

Архітэктары выкарысталі дзве ідэі: гэта ідэя смерці і ідэя памяці. І водараздзелам паміж гэтымі ідэямі было вырашана стварыць врата памяці. Такім чынам атрымлівалася, што ахвяры, якія траплялі сюды па «дарозе смерці», праходзілі врата, якія практычна зачыняліся за імі. І пасля гэтага для кожнага з іх пачыналася дарога смерці, дарога ў вечнасць.

У бліжэйшы час гэты комплекс будзе адкрыты. І, я думаю, знойдзе разуменне сярод наведвальнікаў.