«Мы получили безлимитный интернет». О чём говорили в Академии наук на встрече белорусских и российских исследователей Антарктики

Новости Беларуси. Беларусь располагает всеми возможностями для дальнейшего развития полярных исследований. Об этом 18 августа заявили в Академии наук во время торжественных мероприятий по случаю 15-летия участия нашей страны в изучении Антарктики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это потребует увеличения числа специалистов, поэтому ученые планируют создать более широкий кадровый резерв.

В последние два года завершилось строительство первой очереди Белорусской антарктической станции. Здесь созданы комфортные условия для более чем 10 специалистов.

К слову, уже 15 лет наши ученые очень тесно работают с российскими коллегами, которых тоже пригласили сегодня на встречу в Минск.

Александр Клепиков, начальник Российской антарктической экспедиции:

Мы все делаем совместно. Совместные логистические операции, естественно, белорусская сторона оплачивает логистические услуги: вертолет, какую-то перевозку грузов. Ну и всегда в Антарктике между разными странами существует взаимопомощь, взаимовыручка. Уже несколько лет белорусский прибор работает у нас на станции «Восток» по исследованию озона, ультрафиолета.

13-я Белорусская антарктическая экспедиция была завершена в мае 2021 года. Длилась она семь месяцев. Впервые был включен полный состав группы.

Как рассказал руководитель экспедиции Алексей Гайдашов, в 2020 году прошла серьезная международная инспекция отечественной станции. Эксперты отметили безопасность, хорошую оснащенность и готовность к проведению зимовочных экспедиций.

Алексей Гайдашов, руководитель белорусских антарктических экспедиций:

Наиболее знаменательные события, которые произошли в период этой экспедиции, – это то, что завершено было строительство главного, самого объемного объекта Белорусской антарктической станции, 8-секционного лабораторно-жилого модуля. Введены в эксплуатацию операционно-хирургический блок, амбулатория, изолятор, технологические помещения, технологические агрегаты. И победа – мы получили безлимитный интернет.