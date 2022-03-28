«Мы переориентировались на Китай». Бегомльский завод по производству комплектующих для лифтов расширяет ассортимент

Новости Беларуси. Санкции как возможность выйти на рынок с новой продукцией используют на небольшом предприятии в Бегомле Докшицкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завод занимается сборкой деталей и узлов для комплектования изделий, необходимых для лифтового оборудования: от подшипников, которые отвечают за передвижение кабины, до кнопки вызова лифта.

Введенные санкции могли бы отразиться на экономике предприятия, но здесь вовремя нашли пути обхода.

Анатолий Сивко, директор завода по производству комплектующих для лифтов:

Появляются новые возможности вхождения на рынок с новыми видами продукции. Сейчас совместно с коллегами из холдинга мы разработали грузовзвешивающее устройство. Комплектующие раньше были из Евросоюза, мы переориентировались на Китай. Основное, где-то 70 % этого продукта, будет нашего выпуска, белорусской стороны.