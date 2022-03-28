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«Мы переориентировались на Китай». Бегомльский завод по производству комплектующих для лифтов расширяет ассортимент

28 марта 2022 14:34
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Новости Беларуси. Санкции как возможность выйти на рынок с новой продукцией используют на небольшом предприятии в Бегомле Докшицкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы переориентировались на Китай». Бегомльский завод по производству комплектующих для лифтов расширяет ассортимент-1

Завод занимается сборкой деталей и узлов для комплектования изделий, необходимых для лифтового оборудования: от подшипников, которые отвечают за передвижение кабины, до кнопки вызова лифта.  

«Мы переориентировались на Китай». Бегомльский завод по производству комплектующих для лифтов расширяет ассортимент-4

Введенные санкции могли бы отразиться на экономике предприятия, но здесь вовремя нашли пути обхода.

«Мы переориентировались на Китай». Бегомльский завод по производству комплектующих для лифтов расширяет ассортимент-7

Анатолий Сивко, директор завода по производству комплектующих для лифтов: 
Появляются новые возможности вхождения на рынок с новыми видами продукции. Сейчас совместно с коллегами из холдинга мы разработали грузовзвешивающее устройство. Комплектующие раньше были из Евросоюза, мы переориентировались на Китай. Основное, где-то 70 % этого продукта, будет нашего выпуска, белорусской стороны.  

«Мы переориентировались на Китай». Бегомльский завод по производству комплектующих для лифтов расширяет ассортимент-10

Продукция завода востребована. А в условиях санкций не исключено, что придется нарастить мощности.

# Предприятия Беларуси # общество # Анатолий Сивко # Фотофакт

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