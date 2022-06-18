«Мы никогда не испытывали проблем с абитуриентами». Пиневич о дефиците кадров в медицине

Новости Беларуси. Анализ политической палитры этой недели. Взгляд Евгения Пустового в рубрике «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ. «В некоторых категориях, которые работают на более сложных участках, повышение зарплаты будет больше» Евгений Пустовой, СТВ:

В преддверии профессионального праздника удалось взять блицинтервью у министра здравоохранения. Дмитрий Пиневич, как и его предшественник – Владимир Караник, вместе со всей врачебной гвардией сделали своих заграничных коллег. Пандемия показала, кто есть кто. Наши врачи в фильмах не играют, они реально живут профессией.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

За май-июнь поступило 1 200 наименований медикаментов из-за рубежа по контрактам. Я напомню, что я всегда говорил, что 4 тысячи примерно препаратов вращается в аптечном и госпитальном сегменте, то есть у нас препараты поступают. Безусловно, если раньше я держал на контроле примерно 40-50 препаратов (мы держали на контроле), сейчас это уже стало 120 препаратов. Я не могу сказать, что цепочки не являются бесследными. Но в настоящее время перебоев таких мы не видим, по крайней мере, пять онкологических препаратов прибывают, мы даже знаем рейсы, они прибывают завтра и в понедельник-вторник, например. То есть какие-то препараты, которые мы держим на особом контроле. 7,5 % – с одной стороны, много, – тяжелого оборудования так называемого находится сейчас на ремонте. Это 20 единиц из 256. Конечно, если в каждом учреждении посчитать то, что выходит томограф или МРТ, является, безусловно, плохой вещью, но 7 % – это цифра для нас высокая, но я перевожу ее в цифру абсолютную. Тоже логистика в этом отношении налажена. С ростом идет производство наших отечественных фармпрепаратов, тоже, я полагаю, как положительный момент. Собираемся в этом году около семи крупных центров, идут санкции, мы ищем каждый рубль, но по поручению главы государства, я ему отчитывался, в том числе, какие крупные объекты будем вводить в этом году. Будем вводить и кардиоцентр в Минске и могилевский онкоцентр, в инфекционной больнице который будет вводиться в Могилеве, борисовский медицинский комплекс. То есть в каждом регионе есть по крупному комплексу, которые планово будут входить в эксплуатацию. Это является одним из элементов фундаментальности или движением вперед, в том числе в системе здравоохранения.

Все время вспоминаю эти 30 визитов, в том числе в красную зону с главой государства, там именно давались указания, не то что оперативные – стратегические указания главы государства. Они буквально, думаю, пару дней, и будут выкристаллизованы, по его просьбе проработанные правительством, какие будут повышения зарплаты медицинских работников. Они будут охватывать всех медиков нашей страны. Но в некоторых категориях, которые работают на более сложных участках, повышение зарплаты будет больше. Евгений Пустовой:

Кадры решают все, технологии. Понятно. А что касается дефицита кадров, учитывая сейчас вступительную кампанию, насколько готовы вузы и какой поток ждете?

Дмитрий Пиневич:

Мы никогда не испытывали проблем с абитуриентами в медицинские вузы. У нас всегда был и балл выше, и конкурсность. Проблема больше заключалась в том, чтобы задержать кадры на рабочих местах. Зарплатные проекты во многом сыграли свою роль. Это первое. Второй момент – то, что анонсировалось арендное жилье, которое может выкупаться медицинским персоналом, как и в других бюджетных сферах. Кто-то раньше, кто-то позже, в зависимости от региона, где проживает медицинский работник. Следующий момент, когда ты работаешь на рабочем месте в новом центре (в Могилеве в кардиологическом центре) и когда ты работал в старом – это тоже две большие разницы. Ты растешь профессионально, ты можешь реализовываться. Поэтому эти три аспекта уже, с моей точки зрения, будут положительно влиять на возможный отток кадров. «Мы все вышли из советской школы, хотя мы берем самые лучшие практики и западной школы» Евгений Пустовой:

Насколько действительно вы готовы развивать научную кооперацию с соседями нашими, с Российской Федерацией? Дмитрий Пиневич:

Во-первых, с Российской Федерацией кооперация у нас является исторически обусловленной. Мы все вышли из советской школы, хотя мы берем самые лучшие практики и западной школы, и китайской, и вообще в целом нескольких точек фундаментальных исследований. Поэтому, конечно же, наше взаимодействие и в рамках и союзных программ, и в рамках межвузовского взаимодействия (это касается Минобра, Министерства здравоохранения) – очень похожие вещи, но все-таки мы в разных плоскостях, более прикладных, может, элементах. Это, конечно же, происходит. Плохо, что у нас сейчас размытость мозгов, политических элементов гораздо опаснее, чем размытость границ между науками. Нам как раз таки не надо здесь какие-то вещи, мы все объединены целью поиска нового, новых прорывных вещей. Конечно, с Россией нам проще в этом отношении, но, я думаю, что и взаимодействие с другими научными школами будет оставаться. Евгений Пустовой:

Государство вкладывает в образование, в медицину, чтобы человек был профессионалом, много денег, затрат. Потом молодые специалисты свои компетенции увеличивают именно в городских поликлиниках, больницах, а частные медцентры привыкли снимать сливки. Может быть, каким-то образом больше на них налогообложения, чтобы они тоже отдавали, делились частью прибыли?

Дмитрий Пиневич:

Как в спорте, когда переходят из клуба в клуб. Можно подумать в этом отношении. Знаете, раньше западная медицина, которая развивалась в государственном секторе, особенно скандинавская, любила методику, когда 3/4 рабочего времени проходила в госсекторе, а четверть была в частных центрах. Честно говоря, у нас тоже была такая тенденция, когда в частных центрах люди в большей степени подрабатывали, но это было не их основное место работы. Сейчас меняется по-другому, поэтому ваш вопрос, я его не ставил себе как задачу первостепенной важности, но он требует проработки. Вы совершенно правы в этом отношении. «Слава богу, мы начали заниматься той работой, для которой мы учились» Евгений Пустовой:

О хорошем. Пожелайте своим коллегам.