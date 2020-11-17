«Мы начинали вместе, мы были равные». В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью Беларуси

Новости Беларуси. В Могилеве выбирают лучшую студенческую семью в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс Могилевского университета продовольствия собрал восемь молодых пар из разных вузов Беларуси. Будущие медики, военные и работники агросферы готовы доказать, что вопреки статистике студенческий брак самый крепкий. Юлия Мычка познакомилась с участниками.

Он был новенький, а она самой веселой девчонкой в группе. Сначала эта была просто дружба, а потом он признался, что не может жить без ее улыбки. Студенты Гродненского медицинского университета Анжелика и Валентин вместе уже три года. Год назад молодые люди втайне от всех поженились.

Анжелика Яковлевич, участница конкурса студенческих семей:

Мы решили, чтобы не тянуть резину, пожениться тайно, а потом просто поставить перед фактом. Что мы, собственно, потом и сделали. Родители были в шоке, но в целом потом смирились. Сейчас все довольны и все хорошо.

Студенты Анжелика и Валентин приехали в Могилев на четыре дня, чтобы доказать – их семейная пара самая лучшая. Побороться за это звание готовы и другие молодые семьи. Такие разные, все они сходятся в одном: студенческий брак – это здорово.

Анна Рубцова, участница конкурса студенческих семей:

Говорят, что студенчество – это самые веселые годы в жизни человека, и мне кажется, что провести их вместе с любящим человеком – это на самом деле большое счастье. Это очень приятно, очень весело.

Участники конкурса проведут в Могилеве несколько дней. Программа соревнований насыщенная: от веселых стартов до планирования семейного бюджета.

Юлия Мычка, корреспондент:

Сегодня семейные студенческие пары покажут, насколько хорошо знают друг друга и могут ли действовать сообща. Уже завтра их ждет еще одно испытание. Мужчины отправятся в магазин с ограниченным бюджетом, чтобы купить продукты для романтического ужина.

За время конкурсной программы семейные пары не только смогут проявить себя. Для молодых людей подготовили мастер-классы: новые знания и умения обязательно пригодятся в семейной жизни.

Организаторы конкурса уверены, что такие мероприятия сделают отношения крепче и привнесут в семейную жизнь новые яркие эмоции.

Александр Носиков, первый проректор Могилевского государственного университета продовольствия:

Студенческая семья – она крепкая семья, когда молодые люди вместе строят, вместе преодолевают трудности. На своем примере могу сказать: уже 38 лет, как мы женаты. Я женился на третьем курсе, мы учились в одной группе, прошли многое, и, наверное, помогало то, что мы начинали вместе, мы были равные.