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«Мы начинали вместе, мы были равные». В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью Беларуси

17 ноября 2020 21:07
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Новости Беларуси. В Могилеве выбирают лучшую студенческую семью в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы начинали вместе, мы были равные». В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью Беларуси-1

Конкурс Могилевского университета продовольствия собрал восемь молодых пар из разных вузов Беларуси. Будущие медики, военные и работники агросферы готовы доказать, что вопреки статистике студенческий брак самый крепкий.

Юлия Мычка познакомилась с участниками.

«Мы начинали вместе, мы были равные». В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью Беларуси-4

Он был новенький, а она самой веселой девчонкой в группе. Сначала эта была просто дружба, а потом он признался, что не может жить без ее улыбки. Студенты Гродненского медицинского университета Анжелика и Валентин вместе уже три года. Год назад молодые люди втайне от всех поженились.

«Мы начинали вместе, мы были равные». В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью Беларуси-7

Анжелика Яковлевич, участница конкурса студенческих семей:
Мы решили, чтобы не тянуть резину, пожениться тайно, а потом просто поставить перед фактом. Что мы, собственно, потом и сделали. Родители были в шоке, но в целом потом смирились. Сейчас все довольны и все хорошо.

«Мы начинали вместе, мы были равные». В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью Беларуси-10

Студенты Анжелика и Валентин приехали в Могилев на четыре дня, чтобы доказать – их семейная пара самая лучшая. Побороться за это звание готовы и другие молодые семьи. Такие разные, все они сходятся в одном: студенческий брак – это здорово.

«Мы начинали вместе, мы были равные». В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью Беларуси-13

Анна Рубцова, участница конкурса студенческих семей:
Говорят, что студенчество – это самые веселые годы в жизни человека, и мне кажется, что провести их вместе с любящим человеком это на самом деле большое счастье. Это очень приятно, очень весело.

«Мы начинали вместе, мы были равные». В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью Беларуси-16

Участники конкурса проведут в Могилеве несколько дней. Программа соревнований насыщенная: от веселых стартов до планирования семейного бюджета.

«Мы начинали вместе, мы были равные». В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью Беларуси-19

Юлия Мычка, корреспондент: 
Сегодня семейные студенческие пары покажут, насколько хорошо знают друг друга и могут ли действовать сообща. Уже завтра их ждет еще одно испытание. Мужчины отправятся в магазин с ограниченным бюджетом, чтобы купить продукты для романтического ужина.

«Мы начинали вместе, мы были равные». В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью Беларуси-22

За время конкурсной программы семейные пары не только смогут проявить себя. Для молодых людей подготовили мастер-классы: новые знания и умения обязательно пригодятся в семейной жизни.

«Мы начинали вместе, мы были равные». В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью Беларуси-25

Организаторы конкурса уверены, что такие мероприятия сделают отношения крепче и привнесут в семейную жизнь новые яркие эмоции.

«Мы начинали вместе, мы были равные». В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью Беларуси-28

Александр Носиков, первый проректор Могилевского государственного университета продовольствия:
Студенческая семья она крепкая семья, когда молодые люди вместе строят, вместе преодолевают трудности. На своем примере могу сказать: уже 38 лет, как мы женаты. Я женился на третьем курсе, мы учились в одной группе, прошли многое, и, наверное, помогало то, что мы начинали вместе, мы были равные.

«Мы начинали вместе, мы были равные». В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью Беларуси-31

Фамилию лучшей студенческой семьи озвучат в конце недели. Все участники конкурса получат подарки от спонсоров.

# Студенты # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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