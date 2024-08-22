Мы как одна большая семья – о работе Департамента охраны рассказал начальник мядельского отделения

Мядельщина – живописный край, район озер и лесов, а в 2024 году райцентр – юбиляр. Мяделю исполнилось 700 лет. Здесь жизнь словно чуть замедляется, много туристов, создана соответствующая инфраструктура. Кстати, в райцентре проживает около 7 000 человек, но летом благодаря туристам населения становится больше. О регионе, его потенциале и, конечно же, людях рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Алексей Прудников, начальник Мядельского отделения Департамента охраны, родился в городском поселке Свирь за полсотни километров от райцентра. Сначала планировал связать свой путь с лесным хозяйством, но жизнь повернулась на 180 градусов. Зеленую камуфлированную форму сменил на тёмно-синюю, а уход за лесным фондом на заботу о людях и их имуществе.

Алексей Прудников, начальник Мядельского отделения Департамента охраны:

Штат подразделения без малого составляет 100 единиц. Хороший очень коллектив, приятно с этими людьми служить, работать. Поэтому я, наверное, свою работу и люблю. Здесь все друг друга знают, мы как одна семья большая. Поэтому даже, наверное, награда, которую мне вручали на Дне города, когда было 700 лет – очень приятно. Я считаю, что это, наверное, не то, что моя какая-то заслуга – это именно работа моего коллектива. То есть за это благодарность именно работе моего коллектива. Люди хорошие, город хороший, местность спокойная. Понятно, летом отдыхающие приезжают. В принципе, в пределах разумного, люди ведут себя нормально. Местное население у нас, в принципе, хорошее, то есть криминогенная обстановка спокойная.

Оперативная обстановка в районе стабильная и контролируемая. Даже летом, при наплыве туристов на жизнь в Нарочанском крае это не отражается.