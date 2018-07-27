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«Мы хотим помогать»: Олег Новицкий встретился с организаторами благотворительного фонда «Безопасные дороги»

27 июля 2018 20:27
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Новости Беларуси. В Минске создадут благотворительный фонд «Безопасные дороги». Об этом 27 июля сообщили в центре фиксации правонарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он появится на базе госпиталя ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и будет помогать пострадавшим в результате ДТП.

«Мы хотим помогать»: Олег Новицкий встретился с организаторами благотворительного фонда «Безопасные дороги»-1

На встрече присутствовал и знаменитый космонавт Олег Новицкий. Для земляка организовали экскурсию, где рассказали о самых передовых системах фотофиксации.

«Мы хотим помогать»: Олег Новицкий встретился с организаторами благотворительного фонда «Безопасные дороги»-4

Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Приборы, конечно, шикарные. Я понимаю, что их технические характеристики позволяют обрабатывать огромное количество информации, даже огромное количество нарушителей как на встречных курсах, так и на попутных.

Более того, в большой степени исключен человеческий фактор: очень многоуровневая система контроля. То есть обыкновенная ошибка простого человека не приводит к тому, что страдают невиновные. В любом случае эта ошибка выявляется.

«Мы хотим помогать»: Олег Новицкий встретился с организаторами благотворительного фонда «Безопасные дороги»-7

Дмитрий Курносенко, член наблюдательного совета СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»:
Мы хотим помогать. Любо неравнодушный, кто выскажет желание оказать содействие пострадавшим в ДТП, может при помощи этого, скажем так, социального института, эту помощь оказать.

Кроме того летчик-космонавт встретился с коллективом «Безопасные дороги Беларуси» и оставил запись в книге почетных гостей.

# Благотворительная акция # общество # Олег Новицкий # Дмитрий Курносенко # Фотофакт

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