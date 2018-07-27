«Мы хотим помогать»: Олег Новицкий встретился с организаторами благотворительного фонда «Безопасные дороги»

Новости Беларуси. В Минске создадут благотворительный фонд «Безопасные дороги». Об этом 27 июля сообщили в центре фиксации правонарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он появится на базе госпиталя ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и будет помогать пострадавшим в результате ДТП.

На встрече присутствовал и знаменитый космонавт Олег Новицкий. Для земляка организовали экскурсию, где рассказали о самых передовых системах фотофиксации.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Приборы, конечно, шикарные. Я понимаю, что их технические характеристики позволяют обрабатывать огромное количество информации, даже огромное количество нарушителей как на встречных курсах, так и на попутных.

Более того, в большой степени исключен человеческий фактор: очень многоуровневая система контроля. То есть обыкновенная ошибка простого человека не приводит к тому, что страдают невиновные. В любом случае эта ошибка выявляется.