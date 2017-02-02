Прямой эфир

Мы хотим, чтобы наши страны больше узнали друг друга: Год итальянской культуры проходит в Беларуси

02 февраля 2017 06:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Знаменосцы из Губбио, комедия Маттео Спьяцци и туринские уличные артисты – в Беларуси пройдет год итальянской культуры. Всю страну охватят показы, выставки и концерты (всего более 3 десятков), которые помогут ближе познакомиться с традициями страны Апеннинского полуострова.

Беларусь посетят популярные итальянские писатели и художники. Кроме того, уже в марте пройдут экономические форумы по развитию делового сотрудничества Беларуси и Италии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси:
Это должно способствовать укреплению не только культурных связей наших стран, но и деловых. Мы хотим, чтобы Беларусь и Италия больше узнали друг друга, в том числе и через театральные проекты и художественные выставки.

Один из крупнейших гуманитарных совместных проектов двух стран – оздоровление детей, пострадавший от последствий чернобыльской аварии. Так, ежегодно на отдых в Италию отправляется около 20 тысяч белорусских ребят.

# общество # Беларусь-Италия # Стефано Бьянки

Другие новости рубрики

Все новости
Где в Минске можно парковать грузовики и какой штраф за нарушение правил?
01 февраля 2017 20:37

Где в Минске можно парковать грузовики и какой штраф за нарушение правил?

Первая белорусско-американская конференция по онкоурологии и онкогинекологии пройдет в апреле 2017 в Минске
01 февраля 2017 19:47

Первая белорусско-американская конференция по онкоурологии и онкогинекологии пройдет в апреле 2017 в Минске

Новые сорт малины и материал в промышленности: 2 проекта Минской области вышли в финал «100 идей для Беларуси»
01 февраля 2017 15:29

Новые сорт малины и материал в промышленности: 2 проекта Минской области вышли в финал «100 идей для Беларуси»