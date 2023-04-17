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«Мы физически с ними не связаны». Сможет ли Беларусь помочь Украине электроэнергией при необходимости?

17 апреля 2023 18:16
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Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.  

Алена Сырова, СТВ:  
А ситуация на Запорожской атомной электростанции, все мы следим, какое-то время назад на этом активно спекулировали: информационные поводы и так далее. Но насколько нам важно мониторить, чтобы там все было нормально с точки зрения даже, я сейчас не говорю глобальной безопасности, чтобы мы не выпали из этой цепочки?  

«Мы физически с ними не связаны». Сможет ли Беларусь помочь Украине электроэнергией при необходимости?-1

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:  
Электрической связи сегодня с Украиной у Республики Беларусь нет. То есть мы электрически с ними не связаны. Да. Были линии электропередач, и вы знаете, что в прошлом году они были задействованы в определенные периоды, но в настоящий момент все линии выключены, и мы физически с ними не связаны. Но, конечно, что происходит на Запорожской электростанции, любой разумный человек…  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Назовем это банальным словом нонсенс.   

Алена Сырова:  
А в случае, если они к нам обратятся, как это бывало уже, насчет поставок электроэнергии, мы готовы помочь? У нас все есть для того, чтобы…  

Денис Мороз:  
Белорусская энергосистема всегда готова помочь любым странам.  

Кирилл Казаков:  
Если что, у нас мобильная атомная электростанция. Развернутся и поедут.   

Алена Сырова:  
Да-да, главное их успеть разработать.   

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# Международная политика # общество # Алена Сырова # Денис Мороз # Ирина Новиков # Кирилл Казаков # Фотофакт

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