«Мы физически с ними не связаны». Сможет ли Беларусь помочь Украине электроэнергией при необходимости?

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.

Алена Сырова, СТВ:

А ситуация на Запорожской атомной электростанции, все мы следим, какое-то время назад на этом активно спекулировали: информационные поводы и так далее. Но насколько нам важно мониторить, чтобы там все было нормально с точки зрения даже, я сейчас не говорю глобальной безопасности, чтобы мы не выпали из этой цепочки?