Куда уходят излишки энергоресурсов? Рассказал заместитель министра энергетики Беларуси

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома. Кирилл Казаков, СТВ:

Президент как-то сказал: хочется, чтобы наши дороги были освещены, как в Германии. Всегда все автобаны мало того, что ровные, так еще и светятся круглые сутки. Я понимаю, что АЭС вырабатывает электричество, его куда-то надо девать. Если оно никуда не девается, это для АЭС тоже плохо?

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:

Совершенно верно. Особенность АЭС заключается в том, что она вырабатывает электроэнергию постоянно, а промышленность работает не постоянно: мы днем работаем, а ночью отдыхаем. Соответственно, у нас есть спад электропотребления. Сегодня этот вопрос решается двумя направлениями. Во-первых, в энергосистеме построены электрические котлы, в том числе и майнинговые фермы есть в Республике Беларусь. Уже есть образцы, они работают в стандартом режиме. Это в Брестской области. Все работает на электрической энергии. Расходование электроэнергии на освещение – это тоже вариант, его тоже можно рассматривать, но надо понимать, сколько это стоит. Ведь провести эту сеть, построить столбы… Кирилл Казаков:

А мы говорим, что последняя миля самая дорогая. Денис Мороз:

Совершенно верно. И здесь надо понимать, что всегда надо искать наиболее оптимальное решение, чтобы потреблять эту электрическую энергию. Одним из перспективных направлений для энергетиков, задача, которую мы ставим перед Академией наук, – это накопители энергии. Как только цена на них упадет ниже критических значений... Кирилл Казаков:

Вы предлагаете большие аккумуляторы около городов построить?