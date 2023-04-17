«Этот вопрос комплексный и очень непростой». Где в Беларуси будет расположен новый блок АЭС?

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома. Алена Сырова, СТВ:

Андрей Владимирович, мы сейчас коль заговорили уже о второй атомной электростанции, а то и третьей. Вы занимались научным сопровождением первой, как мы сказали, вы уже просматриваете, продумываете вариант научного сопровождения второй и третьей, может, место как-то присматриваете? Кирилл Казаков, СТВ:

Где?