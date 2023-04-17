«Этот вопрос комплексный и очень непростой». Где в Беларуси будет расположен новый блок АЭС?
Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.
Алена Сырова, СТВ:
Андрей Владимирович, мы сейчас коль заговорили уже о второй атомной электростанции, а то и третьей. Вы занимались научным сопровождением первой, как мы сказали, вы уже просматриваете, продумываете вариант научного сопровождения второй и третьей, может, место как-то присматриваете?
Кирилл Казаков, СТВ:
Где?
Андрей Кузьмин, генеральный директор Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси:
Выбор площадки – это отдельная большая работа, поэтому естественно, что опираться надо на те результаты, которые были получены при выборе площадки под первую станцию.
Алена Сырова:
Сейчас скажут: там, где не выбрали под первую, там будет вторая.
Андрей Кузьмин:
В каком-то смысле может быть и так. Если у нас уже в западной части Беларуси есть два блока, то, наверное, надо посмотреть восточную.
Кирилл Казаков:
Разговор был о Могилевской области, насколько я помню.
Андрей Кузьмин:
Да, и там уже искать, пользуясь теми изысканиями, которые проведены, место более удобное с точки зрения безопасности выдачи электроэнергии и по целому ряду факторов. То есть это работа комплексная, она проводится большим коллективом специалистов. В итоге выносится решение главы государства.
Алена Сырова:
Но это, понятное дело, небыстрый процесс. То есть даже вопрос не года, не двух, я думаю, в самом принятии решения или я ошибаюсь?
Андрей Кузьмин:
Безусловно, здесь, несмотря на то, что уже какие-то исследования, изыскания были проведены, потребуется определенный период наблюдений сейсмических и так далее, которые лягут в обоснование выбора той или иной площадки. Здесь самое главное – обеспечить безопасность и экономическую эффективность будущей станции. Поэтому этот вопрос комплексный и очень непростой.
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