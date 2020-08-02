«Мы ещё диплом не успеем получить, а уже будем в своей квартире». Покупка жилья в Минске становится доступнее

Новости Беларуси. Купить квартиру среднестатистической белорусской семье дорого и очень долго? Развеять этот миф готов известный застройщик страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В престижных жилых комплексах столицы условия приобретения недвижимости стали максимально доступными. До конца августа действует специальная длительная рассрочка. Для семей со стабильным доходом это идеальный вариант получить квартиру своей мечты. А ещё акции и бонусы на любой вкус. Из чего выбирать и как считать, знает Вадим Смоляк.

Длительная рассрочка – наиболее доступный вариант для большинства белорусов. А в комплексах «Минск Мир» и «Парк Челюскинцев» теперь ещё и очень выгодный. Всё максимально просто: нужно внести от 30 % стоимости квартиры. Оставшаяся сумма автоматически делится на количество месяцев рассрочки. А если сделать выбор до конца лета, первый взнос платить вообще не придётся. В итоге ежемесячный платёж сопоставим с платежом по аренде, но, согласитесь, за свои метры платить приятнее.

В комплексе «Минск Мир» предлагают рассрочку на 10 лет. Это 120 равных платежей. Комплекс признан самым масштабным в Европе.

«Минск Мир» возводят по принципу города в городе. Здесь есть буквально всё. В каждом квартале школа или детский сад. Всего 7 школ и 12 садов. Детская и взрослая поликлиники, медцентр, магазины, аптеки, кафе, рестораны. Много коммерческих помещений. Комплекс станет ещё и бизнес-хабом столицы – здесь строят Международный финансовый центр.

Рядом – крупнейший в стране торгово-развлекательный центр и новый городской парк. И всё это в паре минут от центра – хоть на метро, хоть на машине.

А это квартал «Эмиратс Люкс». Его должны были сдать только через полгода, но, как видите, всё уже готово, поэтому въезжать можно и нужно уже сейчас. Ведь квартиры разбирают очень быстро.

До конца года сдадут более 20 домов в четырёх кварталах. В каждом доме дизайнерские лобби, скоростные бесшумные лифты, санитарные комнаты с пеленальными столиками. Квартиры с высокими потолками и панорамными окнами.

Вадим Смоляк, корреспондент:

По-прежнему действует специальное предложение для медицинских работников. При покупке жилья в комплексе «Минск Мир» они могут сэкономить до 20 % от стоимости. Уникальная программа для белорусских медиков – это благодарность от компании людям в белых халатах. Будут ли они оплачивать квартиру своими деньгами, по кредиту или в рассрочку – они получат выгодные условия. Это касается всех врачей страны. Например, эти ребята только получают дипломы, но уже готовятся к переезду в новую квартиру.

Изначально выбор стоял между «Копенгагеном», «Санкт-Петербургом» и «Флоренцией». Но подумав, мы решили, что для нас лучше будет скорее всего «Санкт-Петербург». Удобное расположение, красивый дом, инфраструктура. Мы еще, наверное, диплом не успеем получить, а уже будем в своей квартире.

Самые приятные цены на старте продаж в домах «Санкт-Петербург», «Флоренция» и «Копенгаген». Их сдадут уже очень скоро.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings:

Мы убеждены, что человек, который трудится и зарабатывает, должен иметь собственную квартиру. И предложили своим покупателям длительную рассрочку до 10 лет. Тысячи людей уже купили квартиры в престижных жилых комплексах, но это предложение действует только до конца августа.

Комплекс «Парк Челюскинцев» – сердце столицы. Жильё премиум-класса в окружении парка и ботанического сада. Здесь же спортивные комплексы, бассейн и кинотеатры.

Дом № 7 уже готов, а значит можно сразу вложить деньги в ремонт – всё благодаря длительной рассрочке. В комплексе «Парк Челюскинцев» она до 100 месяцев. Никаких справок и поручителей, а главное – никаких переплат. А если внести 30 % от стоимости – дополнительная скидка. Также есть бонус для многодетных родителей.