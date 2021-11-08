«Мы должны помнить о том, что было». В агрогородке Семукачи увековечили историю в железных книгах

Новости Беларуси. Восемь кованых книг возле школы агорогордка Семукачи расскажут молодому поколению о прошлом родного края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплекс появился благодаря проекту «Возвращение к истокам», который реализовывался последние три года. За это время был благоустроен ряд населенных пунктов, кладбищ, восстановлены родники, проведена огромная работа по созданию аллеи памяти, издана книга «Зямля мая – зямля бацькоў святая».

Самые яркие ее страницы теперь увековечены в металле. История 32 населенных пунктов, части которых уже даже нет на карте, особенно тронула старшее поколение.

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского совета:

Наша память должна быть живой, мы должны помнить о том, что было. И это урок подрастающему поколению. Вы знаете, когда мы открывали этот архитектурный комплекс, со слезами на глазах смотрели на то, когда подходили люди уже преклонного возраста, находили свои населенные пункты, где они родились, где уже численность 3-5 человек. Они плакали. Они просто плакали, подходили и говорили: спасибо большое за то, что вы нам дали еще раз вспомнить.