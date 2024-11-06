Мы для вас надёжные друзья! Лукашенко об отношениях Беларуси и Китая

Держаться на плаву отечественному спорту теперь будет проще. Широкие водные просторы стали доступны любителям плавания и опытным мастерам голубой дорожки благодаря открытию бассейна международного стандарта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подарок белорусам ко Дню Октябрьской революции. В эти дни важные и знаковые объекты вводятся по всей стране. И начало этой традиции положил наш Президент. Александр Лукашенко приехал на торжественную церемонию открытия и лично перерезал красную ленточку. И это своеобразный импульс для новых достижений белорусских пловцов. Более высоких результатов от спортсменов в плавании и других видах спорта ожидает и глава государства. Сегодня для этого есть все возможности.

Нам уже есть чем гордиться. Отличные результаты на отечественных чемпионатах и международных площадках стабильно показывают Илья Шиманович, Григорий Пекарский, Алина Змушко, Анастасия Шкурдай... И это далеко не полный список. А паралимпийский чемпион Игорь Бокий – и вовсе белорусский уникум в плавании. Он завоевал 21 золотую медаль – это абсолютный рекорд в истории паралимпиад у мужчин. Далеко за пределами страны известны достижения и Алексея Талая, многократного рекордсмена, участника паралимпиад, который недавно получил награду за установление рекорда мира в плавании. Новый бассейн – не только свидетельство внимания к развитию спорта со стороны государства. Это еще и воплощение всепогодного белорусско-китайского партнерства, где нет места пустым обещаниям. Сегодняшнее открытие – это пример поистине олимпийской скорости взаимовыгодного сотрудничества. Как всегда, белорусский лидер уделил внимание и международной повестке. Дальновидность и опыт нашего Президента позволили безошибочно определить победителя избирательной гонки в Америке – Дональда Трампа. С кем дружить, соревноваться и как выходить на международный уровень, учитывая влияние геополитики на медальный зачет? Сюжет Алены Сыровой.

В декорациях хмурого ноября яркие цвета национального белорусского орнамента и сами линии, так похожие на сплетение рук (символ дружбы двух народов), выглядят особенно эффектно и наглядно демонстрируют один из форматов реализации всепогодного стратегического партнерства, статус которого носят отношения Беларуси и Китая. Едва ли можно было придумать лучший день для открытия этого объекта, фактически подаренного белорусам Китаем, чем канун важнейшего социалистического праздника. К социализму можно относиться скептически, сильные мира сего с ним пытаются бороться, но пока лишь меняются сами. К слову о них, Александр Лукашенко еще до объявления результатов выборов в США сказал как о свершившимся – факте избрания на этот пост капиталиста Трампа. Читайте здесь.

Более тысячи строителей плечом к плечу реализовывали амбициозную задумку. Как итог – бассейн на 6 тысяч зрителей, построенный из экологичных материалов, с соблюдением всех мировых стандартов, позволяющий проведение международных первенств по водным видам спорта. 40 тысяч квадратов и высота в 31 метр взята нами. Воплощать эту идею начали лет пять назад, тогда Александром Лукашенко и Си Цзиньпином было принято решение о строительстве бассейна, соответствующего требованиям Международной федерации плавания, и такого же футбольного стадиона в Минске. И вот… Несмотря на пандемию и всю мировую глобальную встряску, несмотря на соблазны переключить внимание на что-то другое, проект реализован. И это то, чему нам стоит поучиться у мудрого древнего Китая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Были какие-то мгновения и моменты, но мы строили. Медленно, потихонечку, но двигались. А в последний год я попросил, чтобы к этому празднику Китай закончил строительство этого объекта, принимал ряд решений для того, чтобы это было сделано. И Китай пообещал – Китай сделал. Вот это дисциплина. Это нам пример. Сказано – сделано. И никакие ни Трамп, ни Харрис, ни Байден не свернут с пути китайский народ. Нам надо в этом плане учиться. Я вам выражаю искреннюю признательность от белорусского народа. Большое вам спасибо. Вы должны знать, что мы для вас надежные друзья. Мы в последние годы, более 30 лет, вместе идем, и Китай ни разу не упрекнул Беларусь, что мы отошли от того курса, по которому договорились идти вместе. Ну а этот символический ключ отдаю тем, кто сюда будет без ключа заходить и выдавать хорошие результаты. Многофункциональный комплекс станет тренировочной базой для пловцов (им глава государства передал символичный ключ).