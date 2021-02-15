Мужчину разлюбила, а Беларусь – нет. Уроженка Мадагаскара живёт в Беларуси и делится впечатлениями

Новости Беларуси. Девушка из Мадагаскара Леонетт Рафарамалалатиана уже 8 лет живет в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Леонетт работает помощником воспитателя в детском саду и безоговорочно влюблена в Беларусь. В августе призналась в этом на многотысячном митинге, а сегодня всем сердцем болеет за сохранения мира и благополучия. Кристина Протосовицкая продолжит.

– Белорусский язык, да, знаю, но немного.

– Можете привести пример, пожалуйста?

– «Калi ласка» и «Добрай ранiцы». Леонетт из Мадагаскара вот уже 8 лет учит русский и белорусский языки. Ее личная история достойна экранизации. Она родилась и выросла на Мадагаскаре, в пригороде столицы. Он приехал из Беларуси на добычу золота. Увидев друг друга однажды, они влюбились. Он увез ее в Синеокую. Правда, как известно, любовь живет три года. К мужчине у Леонетт она прошла, а вот к стране – только окрепла.

Леонетт Рафарамалалатиана, помощница воспитателя детского сада № 47 Бреста:

Я хотела бы, чтобы Беларусь стала моей второй родиной. Я езжу на родину только во время каникул, примерно на два месяца и обратно. Я хотела бы здесь жить, потому что мне здесь нравится. Леонетт живет в Бресте, работает помощником воспитателя в детском саду. Помогли и с жильем. Сама выросла в семье, где 12 детей. Девушка – любимица малышей.

Леонетт Рафарамалалатиана:

С языком немного трудно, а жить здесь – нет. Потому что на работе все любят меня. Детство Леонетт не было богатым – куклы мастерили сами. По ее словам, на Мадагаскаре хоть и много золота, но простому гражданину его не заполучить, как и не почувствовать прибыли. – Вы свое детство помните? Каким оно было?

– Да. Очень тяжелым. Леонетт признается: когда осталась одна в чужой стране, не на шутку испугалась. Но здесь ее услышали и поддержали.

Наталья Сергеева, воспитатель детского сада № 47 Бреста:

Нам повезло и Тиночке очень повезло, что она в нашей стране живет. Потому что Беларусь – это Беларусь. Тут люди добрые, мы всех любим. Всех, кто нас любит, мы любим. И мы Тину любим.

Елена Землянова, заведующая детским садом № 47 Бреста:

Мы одна большая семья, у нас очень сплоченный коллектив, благоприятный микроклимат в учреждении. Мы очень рады, что такие сотрудники – солнечные, веселые, всегда на позитиве (она никогда не бывает без настроения) – работают у нас. Многие африканские привычки сперва удивляли коллег. Например, поднос девушка носит на голове, как корзину с фруктами. А вот для Леонетт большим открытием стал снег.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Настоящая белорусская зима пришла. Какая была ваша реакция на первый снег в жизни? Леонетт Рафарамалалатиана:

Первый снег… Когда я приехала и впервые увидела снег, я пошла на улицу, сгребла его руками и кушала.

– И какой же он на вкус?

– Вкуса нет, он как вода и холодный.

– Кроме белорусской зимы, что еще вам нравится в Беларуси?

– Лето. Мне интересно, как вы загораете. Потому что у нас загорают только крокодилы.

– Почему вы любите Тину?

– Потому что она дает нам конфеты.