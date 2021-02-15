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Мужчину разлюбила, а Беларусь – нет. Уроженка Мадагаскара живёт в Беларуси и делится впечатлениями

15 февраля 2021 14:50
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Новости Беларуси. Девушка из Мадагаскара Леонетт Рафарамалалатиана уже 8 лет живет в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Леонетт работает помощником воспитателя в детском саду и безоговорочно влюблена в Беларусь. В августе призналась в этом на многотысячном митинге, а сегодня всем сердцем болеет за сохранения мира и благополучия.

Кристина Протосовицкая продолжит.

Мужчину разлюбила, а Беларусь – нет. Уроженка Мадагаскара живёт в Беларуси и делится впечатлениями -1

Белорусский язык, да, знаю, но немного.
Можете привести пример, пожалуйста?
«Калi ласка» и «Добрай ранiцы».

Леонетт из Мадагаскара вот уже 8 лет учит русский и белорусский языки. Ее личная история достойна экранизации. Она родилась и выросла на Мадагаскаре, в пригороде столицы. Он приехал из Беларуси на добычу золота. Увидев друг друга однажды, они влюбились. Он увез ее в Синеокую. Правда, как известно, любовь живет три года. К мужчине у Леонетт она прошла, а вот к стране – только окрепла.

Мужчину разлюбила, а Беларусь – нет. Уроженка Мадагаскара живёт в Беларуси и делится впечатлениями -4

Леонетт Рафарамалалатиана, помощница воспитателя детского сада № 47 Бреста:
Я хотела бы, чтобы Беларусь стала моей второй родиной. Я езжу на родину только во время каникул, примерно на два месяца и обратно. Я хотела бы здесь жить, потому что мне здесь нравится.

Леонетт живет в Бресте, работает помощником воспитателя в детском саду. Помогли и с жильем. Сама выросла в семье, где 12 детей. Девушка – любимица малышей.

Мужчину разлюбила, а Беларусь – нет. Уроженка Мадагаскара живёт в Беларуси и делится впечатлениями -7

Леонетт Рафарамалалатиана:
С языком немного трудно, а жить здесь – нет. Потому что на работе все любят меня.

Детство Леонетт не было богатым – куклы мастерили сами. По ее словам, на Мадагаскаре хоть и много золота, но простому гражданину его не заполучить, как и не почувствовать прибыли.

Вы свое детство помните? Каким оно было?
Да. Очень тяжелым.

Леонетт признается: когда осталась одна в чужой стране, не на шутку испугалась. Но здесь ее услышали и поддержали.

Мужчину разлюбила, а Беларусь – нет. Уроженка Мадагаскара живёт в Беларуси и делится впечатлениями -10

Наталья Сергеева, воспитатель детского сада № 47 Бреста:
Нам повезло и Тиночке очень повезло, что она в нашей стране живет. Потому что Беларусь это Беларусь. Тут люди добрые, мы всех любим. Всех, кто нас любит, мы любим. И мы Тину любим.

Мужчину разлюбила, а Беларусь – нет. Уроженка Мадагаскара живёт в Беларуси и делится впечатлениями -13

Елена Землянова, заведующая детским садом № 47 Бреста:
Мы одна большая семья, у нас очень сплоченный коллектив, благоприятный микроклимат в учреждении. Мы очень рады, что такие сотрудники – солнечные, веселые, всегда на позитиве (она никогда не бывает без настроения) – работают у нас.

Многие африканские привычки сперва удивляли коллег. Например, поднос девушка носит на голове, как корзину с фруктами. А вот для Леонетт большим открытием стал снег.

Мужчину разлюбила, а Беларусь – нет. Уроженка Мадагаскара живёт в Беларуси и делится впечатлениями -16

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Настоящая белорусская зима пришла. Какая была ваша реакция на первый снег в жизни?

Леонетт Рафарамалалатиана:
Первый снег… Когда я приехала и впервые увидела снег, я пошла на улицу, сгребла его руками и кушала. 
И какой же он на вкус?
Вкуса нет, он как вода и холодный.
Кроме белорусской зимы, что еще вам нравится в Беларуси?
Лето. Мне интересно, как вы загораете. Потому что у нас загорают только крокодилы.

Мужчину разлюбила, а Беларусь – нет. Уроженка Мадагаскара живёт в Беларуси и делится впечатлениями -19

Почему вы любите Тину?
Потому что она дает нам конфеты.

Мужчину разлюбила, а Беларусь – нет. Уроженка Мадагаскара живёт в Беларуси и делится впечатлениями -22

В Беларуси Леонетт мечтает о большой семье, где будет много детского смеха. Говорит, здесь есть все условия, чтобы стать поистине счастливой.

# Государственная социальная политика # общество # Кристина Протосовицкая # Леонетт Рафарамалалатиана # Наталья Сергеева # Елена Землянова # Фотофакт

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